Moto2 Sachsenring: Arbolino inizia, Acosta risponde ed è pole

I due protagonisti mondiali impegnati in un duello continuo. Pedro Acosta e Tony Arbolino se la giocano anche in qualifica al Sachsenring, la spunta però il pilota KTM Ajo. Prima pole position dell’anno per sferrare un nuovo attacco al leader Moto2, che conserva un buon margine anche dopo il GP al Mugello. Sarà una battaglia a due o si inserirà qualcuno domani in gara? Appuntamento alle 12:20 per saperlo, intanto ecco come sono andati i due turni di qualifiche sul tracciato sassone.

Q1: ex aequo in vetta

Ci sono anche Foggia e Dalla Porta in questa prima sessione di qualifiche al Sachsenring. Quattro posti da assicurarsi per passare al turno successivo con Baltus, Binder, Ogura e Canet determinati ad assicurarseli. Chantra e Garcia però non sono d’accordo, cambiano le posizioni ed i distacchi si assottigliano ancora. O meglio si annullanno, guardate le prime due posizioni! Ma la notizia è che l’ex MotoGP, fermo al box per sua scelta nella convinzione che il suo tempo bastasse (e per salvare una gomma per la Q2), ed il vice-campione Moto2 vengono spinti fuori dalla top 4.

Q2: Acosta vs Arbolino

La lista dei 18 è completa, c’è una pole position in ballo. Nel gruppo anche Tony Arbolino e Celestino Vietti, determinati ad agguantare un buon piazzamento per la gara di domani: l’inizio è promettente, visto che entrambi si prendono provvisoriamente la prima fila! Stranamente invece per un pezzo non si vede Pedro Acosta, molto più indietro del previsto… Ma è solo un momento, a tre minuti dalla fine vola in vetta! Finisce prematuramente invece il turno di Salac, a terra alla curva 1. Arbolino cerca la risposta, ma ha la meglio Acosta (complice la scia presa a Lowes). Si confermano sempre loro i protagonisti della Moto2, tutto pronto per un nuovo capitolo del duello mondiale.

