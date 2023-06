MotoGP Sachsenring: Bezzecchi così no, che rischio con Marquez!

Brividi anche nelle ultime prove libere, ma fortunatamente non è successo nulla nel contatto tra Marco Bezzecchi e Marc Marquez. Stavolta è un errore del pilota VR46, ma oltre all’avvertimento ricevuto dagli Stewards è andato tutto bene. In quest’ultima sessione, senza pioggia ma con pista ancora molto bagnata, comandano i fratelli Marquez: Marc davanti ad Alex, ma ricordiamo che solo il secondo è direttamente in Q2. Tempi e cronaca dell’ultima sessione prima delle qualifiche al Sachsenring.

Piloti OK

Si riparte sotto la pioggia, primo turno dopo una prima giornata davvero incidentata al Sachsenring. Nakagami, che nel suo incidente ha distrutto la RC-V con annesso telaio KALEX, è un po’ preoccupato per il mignolo destro, quello che gli ha causato tanti problemi nel 2022 e che ha ricevuto un altro colpo nell’incidente delle Prove 2. Ha poi fatto molto scalpore il botto tra Marc Marquez e Zarco, che fortunatamente stanno bene, ma poteva finire allo stesso modo anche tra Vinales ed Alex Marquez, evitato di un soffio dalla Aprilia #12 a terra proprio nello stesso punto! “Sono stato fortunato” ha ammesso poi l’alfiere Gresini, resosi conto del rischio corso. Miguel Oliveira invece ha ricevuto un altro forte colpo alla spalla sinistra ancora in recupero, ma i controlli medici hanno escluso ulteriori lesioni.

Bezzecchi-Marquez che rischio!

Poteva esserci un altro pasticcio all’inizio di questa sessione. Stavolta però per un errore di Marco Bezzecchi, che ha rallentato bruscamente in traiettoria alla curva 12. Marc Marquez, che in quel momento stava sopraggiungendo, ha limitato i danni con un leggero contatto senz’altre conseguenze. Per l’alfiere VR46 è arrivato un warning: “Un po’ troppo” è stato il commento di Pablo Nieto a motogp.com. Non manca poco dopo anche un bel rischio per Fabio Quartararo alla curva 5, ad indicare una volta di più le difficoltà per tutti i piloti in queste condizioni. Il Sachsenring sta comunque migliorando: ha smesso di piovere e col passare dei minuti si sta creando una “linea asciutta”. Alla fine comandano i due ragazzi Marquez in questa sessione comunque ancora umida, seguiti da altre due Ducati.

I Marquez in testa

I settori

Foto: motogp.com