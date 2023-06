Hanno fatto sensazione prima la caduta di Nakagami, poi il botto Marquez-Zarco nelle Prove 2 al Sachsenring. Ma non è stata una giornata facile nemmeno per Aprilia, che ha visto tutti i suoi piloti a terra. Maggiori preoccupazioni le ha date Miguel Oliveira, ancora convalescente dall’ultimo infortunio alla spalla sinistra. E parliamo di un circuito che ha in prevalenza curve in quella direzione… L’intoppo è stato l’incidente con forte colpo proprio a quella spalla, ma si tira un sospiro di sollievo visto che non ci sono conseguenze. Oliveira anzi si è sentito meglio del previsto ed è pronto a dire la sua nei prossimi due giorni, a cominciare dall’inevitabile passaggio in Q1.

Oliveira è OK

Le telecamere non hanno inquadrato la caduta del pilota portoghese di RNF Aprilia, quindi possiamo solo affidarci alle parole dello stesso protagonista. “Ho avuto un piccolo incidente, ho perso l’anteriore alla curva 10” ha spiegato Miguel Oliveira a fine giornata. “Rotolando nella ghiaia ho colpito forte la spalla e ho avvertito subito tanto dolore. Sono andato immediatamente a fare un controllo per vedere se c’era qualche altro danno.” Fortunatamente il responso è negativo, non ci sono ulteriori problemi. Meno male, visto che la sua condizione fisica è ancora lontana dall’essere al 100%. “È un tracciato difficile per la spalla sinistra, ma sono riuscito ad essere comunque competitivo” ha ammesso soddisfatto Oliveira. Come detto, domani dovrà disputare la Q1. “Giocheremo le nostre carte migliori per cercare di qualificarci il più avanti possibile” ha concluso carico il pilota #88.

Tutti giù per terra

Una caduta a testa per tutti i ragazzi Aprilia in questa prima giornata al Sachsenring, Miguel Oliveira è stato il penultimo della lista. Nelle Prove 1 era toccato ad Aleix Espargaro, ancora alle prese col problema accusato al Mugello, ma il #41 s’è rilanciato presto ed è l’unico della truppa di Noale ad essere passato direttamente in Q2. Anzi, s’è scatenato ed è 3° nella combinata! Nelle P2 invece Raul Fernandez, anche lui fortunatamente a posto, è caduto alla Waterfall e l’ha percorsa tutta in scivolata, quando fortunatamente non stava transitando nessuno (era rimasto in traiettoria). L’ultimo è Maverick Vinales, pure lui rimasto lontano dalla top 10: a referto una scivolata alla curva 1, anche nel suo caso senza conseguenze.

Foto: CryptoDATA RNF MotoGP Team