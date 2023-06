Una piccola tenda in fondo al paddock e tanta, tantissima, passione. La partecipazione di Simone Corsi all’Emilia Romagna Round del Mondiale Supersport è stata estremamente romantica, una splendida storia di sport ed oggi, che l’evento è archiviato, è un bellissimo ricordo. Simone Corsi si è classificato sesto in entrambe le gare. Il team Altogo è piccolo, genuino, ruspante però ci sono tecnici capaci e un pilota al top per la categoria. E tanto basta per essere protagonisti: è sufficiente l’essenziale.

“E’ stato un bel week-end a Misano – racconta Simone Corsi a Corsedimoto – sono molto contento. Il podio sarebbe stato un sogno ma due sesti posti sono stati una bella realtà. Ad Assen avevamo faticato un po’ ma era la mia prima gara in Supersport mentre a Misano siamo stati competitivi. Eravamo più a posto con la moto, avevamo fatto vari test su questa pista e corso nel CIV. E’ andato tutto bene”.

Come ti è sembrato il livello del Mondiale Supersport?

“Molto alto, sembrava quasi di essere ancora in Moto2 con Nicolò Bulega, Stefano Manzi ed altri. Mi piace veramente, è pieno di piloti con cui ho già corso del Motomondiale. Domenica ha vinto Stefano Manzi che ha fatto una gara super con una moto inferiore ed altre e lui ci ha messo tantissimo di suo. E’ un bellissimo campionato”.

Il tuo team non è passato inosservato.

“La tendina in fondo al paddock mi ha ricordato i vecchi tempi, le miei prime gare ormai tanti anni fa. E’ un team easy ma preparato e con super appassionati. E’ un ambiente che mi piace e ci sto veramente bene”.

Quando ti rivedremo nel Mondiale?

“Spero ad Imola se riuscirò ad avere la wild-card. Mi farebbe piacere anche perché non ho mai corso e sarebbe un’occasione anche per conoscere la pista in vista dell’ultima del CIV. In più mi piacerebbe correre ad Aragon”.

L’obbiettivo è gareggiare a tempo pieno nel Mondiale Supersport 2024?

“Mi piacerebbe tanto fare almeno una stagione completa nel Mondiale Supersport e mi auguro di avere questa possibilità prima possibile perché gli anni passano. Intanto mi concentro sul CIV Supersport che tra dieci giorni si gareggia a Vallelunga”.

Foto Marco Lanfranchi