Verso la 8 ore di Suzuka 2023: i 46 team giapponesi al via

La 8 ore di Suzuka 2023 si avvicina. Archiviata la 24 ore di Spa-Francorchamps, il 6 agosto prossimo andrà in scena la “Gara delle gare” valevole come terzo appuntamento stagionale del Mondiale Endurance FIM EWC, presentando come sempre un gran numero di squadre che correranno in casa. Quarantasei, per la precisione: elenco frutto dei cosiddetti TRY OUT, una serie di gare-provino di qualificazione per eleggere i team ammessi al via.

14 SQUADRE IN BASE AI RISULTATI 2022

L’elenco iscritti verrà diffuso ufficialmente in data mercoledì 28 giugno, ma nel frattempo possiamo svelare la lista delle 46 squadre giapponesi che parteciperanno alla 8 ore di Suzuka 2023. In base ai risultati dell’edizione 2022 è stato definito un elenco di 14 squadre capeggiate dal Team HRC, detentore del trofeo. Ha rinunciato come risaputo a questo diritto di partecipazione Kawasaki Racing Team, illustrissimo assente quest’anno.

Team HRC

S-PULSE DREAM Racing ITEC

TOHO Racing

Honda Dream RT SAKURAI Honda

Team ATJ with JAPAN POST

Team Kodama

GOSHI Racing

Kawasaki Plaza Racing Team

SANMEI Team TARO PLUSONE

NCXX Racing with RIDERS CLUB

TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW

TERAMOTO @ J-TRIP Racing

Honda Hamamatsu Escargot RT

KRP SANYOKOGYO & RS-ITOH

I PRIMI TRY OUT DELLA 8 ORE DI SUZUKA 2023

Da Gara 1 dell’All Japan Superbike 2023 svoltasi proprio a Suzuka sono state individuate ulteriori 10 squadre. Tra queste spiccano SDG Honda (già HARC-PRO), Astemo SI Racing (il team di Shinichi Ito) ed il Team Tatara che correrà con Aprilia.

SDG Honda Racing

AutoRace Ube Racing Team

Astemo Honda Dream SI Racing

AKENO Speed YSP Osaka Minoh

Honda Asia Dream Racing with Showa

Sofukai Honda Suzuka RT

MOTO BUM Honda

Team TATARA aprilia

OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN

BIZENSEIKI Kirimoto TechnoWorks

L’ULTIMA GARA PROVINO

Dalla gara dedicata del Suzuka Sunday Road Race si sono guadagnati il diritto di partecipazione ulteriori 10 team. Tra questi IRF with AZURLANE, ovvero Iwata Racing Family, la squadra dei dipendenti della fabbrica Yamaha di Iwata.

Honda Soyukai Tochigi Racing

CLUB NEXT Honda Dream Takasaki

IRF with AZURLANE

GESUNDHEIT Racing

Honda Blue Helmets MSC Kumamoto

Yamashina Kawasaki KEN Racing

YSS Mercury & speedHeart F.A.T.

Shinshu activation project Team Nagano

Tripoint & Factory Hiro Fuchs Silkolene

Motorcycles #27

12 TEAM SCELTI DAL COMITATO DI SELEZIONE

Per completare la lista delle 46 squadre con il diritto di partecipazione, il comitato di selezione ha individuato 12 squadre. Tra le altre il Team de” LIGHT Ducati e Hamamatsu Team TITAN, squadra dei dipendenti Suzuki della fabbrica di Hamamatsu.

Fenice TOTTORI & MOTOWORKS

MurayamaUnso Honda Dream KW

NICHIRIN Racing NOI:Z

Taira Promote Racing

Team bLUcRU

Team de” LIGHT

Team Frontier

Team Sugai Racing Japan

Team Matsunaga KDC & YSP Nagoyakita

TransMapRacing with ACE CAFE

Hamamatsu Team TITAN

ALLA 8 ORE DI SUZUKA 2023 QUANTI TEAM DALL’EWC?

Il numero massimo di squadre ammesse al via della 8 ore di Suzuka 2023 è di 65 squadre. Un numero che non verrà raggiunto, con l’auspicio di raggiungere doppia cifra nel numero di squadre permanenti del Mondiale Endurance che affronteranno questa trasferta del Sol Levante. All’appello non mancheranno 5 dei 6 team ufficiali. F.C.C. TSR Honda, Yoshimura SERT Motul e Kawasaki Webike TRICKSTAR che, di fatto, correranno in casa, ma anche BMW Motorrad World Endurance e YART Yamaha, quest’ultima in trionfo alla 24 ore di Spa. Non ci sarà invece ERC Endurance Ducati che ha già rimandato l’appuntamento al Bol d’Or del prossimo mese di settembre.