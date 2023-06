MotoGP, Bagnaia e Bastianini: consolidamento e crescita ad Assen

I due secondi posti conquistati al Sachsenring non sono risultati da buttare via, ma Francesco Bagnaia deve fare attenzione a Jorge Martin. Lo spagnolo si è portato a -16 in classifica e nel prossimo weekend ad Assen cercherà di batterlo nuovamente.

Il TT Circuit è un posto speciale per il pilota piemontese, lì ci ha vinto la sua prima gara in Moto3 con la Mahindra nel 2016 e sempre lì ha iniziato la rimonta che lo ha portato a vincere il titolo MotoGP nel 2022. Dopo il Gran Premio d’Olanda ci sarà la pausa estiva e Pecco vuole andare in vacanza con un vantaggio maggiore rispetto a Martin e agli altri avversari.

MotoGP, Bagnaia vuole tornare a vincere ad Assen

Bagnaia è determinato a fare bene in questo atteso GP: “È l’ultima gara prima della lunga pausa estiva. Pertanto, prima di iniziare la seconda e impegnativa seconda parte della stagione, sarà importante consolidare la nostra posizione in classifica. Ad Assen lo scorso anno abbiamo ottenuto una fantastica vittoria e ci riproveremo quest’anno. Mi aspetto una corsa molto più combattuta e tanti avversari pronti a lottare per la prima posizione“.

Pecco ha detto chiaramente che vuole consolidare il suo primato in classifica e punterà a vincere al TT Circuit: “È una delle mie piste preferite – aggiunge – e ce l’ho tatuato sul braccio. Il mio feeling con la Desmosedici GP è eccellente, quindi sono fiducioso di poter fare bene in questo weekend“.

Bastianini, obiettivo crescita

Il team ufficiale Ducati si aspetta un buon fine settimana anche da Enea Bastianini, che sarà al terzo GP dopo il rientro dal lungo infortunio. In Germania ha compiuto dei passi avanti in termini di condizione fisica e in Olanda vuole compierne di ulteriori: “Al Sachsenring è andata meglio di quanto mi aspettassi – ha dichiarato – e in gara non ho sofferto come al Mugello. Arriverò ad Assen un po’ stanco dopo due gran premi consecutivi, ma sono stati un buon allenamento. Ho iniziato a prendere confidenza con la moto e a recuperare le forze. Spero di avvicinarmi di più ai primi“.

Bastianini al Sachsenring ha detto che dopo la pausa estiva vedremo il vero Enea, quindi questo gran premio sarà un’altra occasione per migliorare la sua forma fisica e il suo feeling con la Desmosedici GP23. Comunque, il pilota romagnolo conta di lottare per risultati migliori rispetto alle due precedenti gare.

Foto: Ducati