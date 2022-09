Supersport tricolore al Mugello Grave caduta di Emanuele Pusceddu

Dalla gioia per la vittoria in gara-1 classe 600CIV al dramma. Emanuele Pusceddu è caduto in gara-2 della Supersport al Mugello ed è stato trasportato all’Ospedale Carreggi di Firenze in elicottero.

Queste le parole di Marco Giovannangelo, suo Team Manager al J Angel Racing Team

“Hanno fatto i raggi e la schiena sta bene, sembra non ci siano cose strane. Emanuele Pusceddu ha riportato un forte trauma cranico ma muove mani e braccia. Bisogna aspettare per capire i dettagli. Ha un forte riversamento. E’ stato intubato e sedato ma è la prassi per chi prende delle botte così forti. Ha riportato una frattura ad una spalla ma bisogna attendere per ulteriori aggiornamenti”.

La gara è ripresa ma c’è stata un’ulteriore caduta a causa dalla perdita d’olio di una moto. In questo nuovo incidente non ci sono stati infortuni tuttavia non c’erano più i tempi tecnici per la ripresa della competizione che è stata quindi annullata.

Seguono aggiornamenti

