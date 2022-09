Superbike: Pirro festa tricolore in fumo, Delbianco vince e spera ancora

Grande festa Ducati ad Aragon in MotoGP ma non al Mugello nel CIV Superbike. In fumo, nel vero senso della parola, i sogni di gloria di Michele Pirro. Il pilota pugliese, in sella alla Ducati del Team Barni, è stato in testa per tutta gara-2 Superbike. Alessandro Delbianco, su Aprilia, ha lottato come un leone ma nel finale Pirro ne aveva decisamente di più e stava per vincere con oltre 3 secondi di vantaggio sul pilota riminese.

Al penultimo giro il colpo di scena. Fumata d’olio e Michele Pirro è stato costretto al ritiro nel corso dell’ultima tornata, non è riuscito neppure a terminare all’ultimo posto. Se avesse portato al moto la traguardo avrebbe conquistato comunque i punti, visto che si sono classificati appena in nove.

Alessandro Delbianco, al suo primo successo stagionale, piomba a -36 punti da Michele Pirro. Si deciderà tutto alle ultime due gare, ad Imola l’ 8 e 9 ottobre, con 50 punti in palio. Il vantaggio del pilota Ducati dunque è ancora notevole. Ma dopo le due scivolate del sabato e questa rottura, qualche dubbio monta.

Secondo posto per Randy Krummenacher che ha festeggiato così un altro bel risultato dopo la vittoria conquistata in gara-1. Terzo Luca Vitali che ha bissato il piazzamento del giorno precedente.

