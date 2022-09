Ecco la Ducati del Team Barni dopo gara-1 del Campionato Italiano Superbike al Mugello. Sì, è proprio la moto di Michele Pirro e non una da cross o enduro, specialità in cui è normale vederle ricoperte di fango. Il maltempo ha condizionato tutta la giornata. Michele Pirro è caduto alla prima curva e poco dopo ha fatto altrettanto Alex Delbianco che era scattato dalla pole position grazie al tempo stabilito nelle qualifiche del venerdì svolte sull’asciutto. Mentre il pilota riminese dell’Aprilia è stato costretto al ritiro, il pugliese è tornato in pista e si è lanciato in una bella rimonta. Al settimo girò però è caduto di nuovo ed ha terminato la gara all’undicesimo posto, senza pedale con il freno anteriore fuori uso.

“Io non mi arrendo mai – commenta Michele Pirro – purtroppo ho fatto un errore alla prima curva poi sono tornato in sella e stavo andando abbastanza bene. Non mi aspettavo la seconda caduta ma purtroppo era la prima volta che usavamo sul bagnato queste gomme ed è andata così. Sono comunque riuscito a terminare la gara, senza pedane, freni e con tanti problemi. Spero che domenica si corra su asciutto e di poter conquistare il miglior risultato. Ringrazio il team e gli chiedo scusa per il lavoro che dovrà fare per sistemare la moto”.

Ora Michele Pirro ha 61 punti di vantaggio su Alex Del Bianco e 74 sul Luca Vitali. Gara-1 è stata vinta dallo svizzero Randy Krummenacher, sulla Yamaha del Keope Motor Team. Per Randy e per la squadra romagnola è la prima vittoria stagionale e con il senno del poi chissà cosa avrebbe potuto fare Niccolò Canepa, specialista del bagnato ma assente perché impegnato al Bol D’Or. Secondo Alex Bernardi e terzo Luca Vitali.

Nonostante le cadute di Pirro, il team Barni ha comunque potuto festeggiare. Nella 600 NG c’è stata la vittoria di Nicholas Spinelli che ha conquistato la leadership del campionato sottraendola a Massimo Roccoli, quarto. Nella 600 CIV successo di Emanuele Pusceddu davanti a Marco Bussolotti, saldamente al comando della classifica generale con 45 punti di vantaggio su Kevin Zannoni. In Moto3 si è imposto lo spagnolo Vicente Perez Selfa. Nicola Carraro, assente perché impegnato nel Motomondiale, ha mantenuto il primo posto in campionato.

Orari di domenica: le gare del CIV inizieranno alle 13.20. La Superbike è in programma alle 14.45 e la 600 SS alle 17.10

