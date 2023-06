È terminato il test di Alvaro Bautista con la Ducati Desmosedici GP a Misano Adriatico. Dopo i 50 giri effettuati nel primo giorno, oggi il pilota ne ha percorsi altri 49. Non ha effettuato alcun time attack, il suo miglior tempo è stato di 1’32″590, registrato al settimo giro del quarto run con gomma morbida e temperatura dell’asfalto a 49°.

Il miglior crono di sempre sulla pista romagnola appartiene a Francesco Bagnaia in 1’31″065, realizzato nelle qualifiche del 2021. Il miglior tempo in gara, invece, è di Enea Bastianini: 1’31″968 registrato lo scorso anno con la Ducati Desmosedici GP21 del team Gresini.

Alvaro Bautista, il bilancio del test con la Ducati MotoGP

Bautista al termine della giornata si è detto soddisfatto di come sono andate le cose in questo test a Misano Adriatico: “Sono contento. Nel secondo giorno mi sono trovato molto meglio, avevo la situazione più sotto controllo. Il primo giorno è stato parecchio intenso, ho dovuto imparare diverse cose, e oggi ho potuto divertirmi di più alla guida. Sono riuscito a guidare più come piace a me, sono felice. Non ho preso rischi e non ho spinto per cercare di fare un tempo. Le modifiche apportate hanno funzionato e ho capito meglio le gomme, oltre alla moto“.

Alvaro ha nuovamente risposto sull’ipotesi di correre in MotoGP come wild card e ha ribadito il suo solito pensiero: “Come ho già detto, era previsto solo questo test. Non sto pensando alla wildcard, sono concentrato sul campionato Superbike. Ho detto a Ducati un po’ di idee per poter guidare più comodo. Se vogliono fare un altro test, non sarebbe male, però non è una priorità. Sono contento di quello che abbiamo fatto, non so cosa succederà adesso“.

8 Immagini