Moto2: Lorenzo Dalla Porta non disputerà il GP Assen

C’è un cambio di programma rispetto a quanto annunciato in precedenza. Lorenzo Dalla Porta non sarà ad Assen per l’ultimo dei tre Gran Premi annunciati in precedenza con i colori del Forward Racing Team. Non è chiaro se arriverà l’esordiente Alex Escrig o se ci sarà il solo Marcos Ramirez in azione sul mitico TT Circuit (tutti gli orari). Quel che si sa per ora è che l’ex campione Moto3 al momento è fuori dal Mondiale Moto2.

Dalla Porta, la nota

Lo stesso pilota montemurlese ha comunicato la sua situazione attraverso un breve post pubblicato sui suoi canali social. “Per decisione del team Forward non prenderò parte al GP di Assen” ha annunciato Lorenzo Dalla Porta. Come detto, contrariamente a quanto era stato annunciato in precedenza, l’iridato Moto3 2019 non continuerà nel Mondiale Moto2, almeno per il momento. “Continuerò a lavorare duramente per inseguire i miei obiettivi e spero presto di poter dare novità positive sul mio futuro. Grazie a chi nonostante questo periodo difficile continua a supportarmi!”

Quale futuro?

Per ora non si sa cosa sarà di Lorenzo Dalla Porta. Il pilota toscano, fresco di biennale con Mandalika SAG Team, purtroppo ha vissuto un inizio di stagione complesso in Moto2. Nessun piazzamento a punti nei primi cinque eventi dell’anno, una situazione che ha portato al prematuro divorzio dalla struttura spagnola dopo il GP a Le Mans. Per il trittico Mugello-Sachsenring-Assen viene ingaggiato da Forward Racing, in attesa di Alex Escrig ancora nei guai fisicamente. Come detto però, la novità di oggi è che non ci sarà per il GP dei Paesi Bassi, l’ultimo prima della pausa estiva.

Foto: motogp.com