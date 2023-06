Bautista, wildcard in MotoGP: “scelta” la pista, ma Ducati frena

In questi due giorni Alvaro Bautista è impegnato a Misano Adriatico nell’atteso test con la Ducati Desmosedici GP. Il campione Superbike e i dirigenti ducatisti si sono detti contenti delle performance avute nel day 1. Oggi, con una maggiore conoscenza della moto, c’è la possibilità di spingere un po’ di più.

Bautista correrà da wildcard in MotoGP?

Da tempo si parla dell’ipotesi che Bautista torni a correre una gara in MotoGP in qualità di wildcard. Non c’è ancora nulla di programmato, però non è qualcosa che può essere escluso totalmente. Alvaro ha ribadito più volte la sua posizione sul tema: “In questo momento non ci sto pensando. Voglio solo divertirmi e godermi questo test“.

Il coordinatore tecnico Marco Zambenedetti ha ammesso che gradirebbe rivederlo in azione in MotoGP: “Ovviamente l’obiettivo è mantenere il numero 1 in Superbike, ma sarei contento se tornasse a correre una gara in MotoGP. Molto dipenderà dalle sue sensazioni alla guida e se si potrà organizzare la cosa“.

Anche Gigi Dall’Igna, a sua volta presente a Misano, ha affrontato l’argomento e si è mostrato cauto: “È troppo presto per sapere se succederà. La stagione è davvero lunga e probabilmente arriveremo esausti alla fine, quindi non pensiamo a wild card. Vedremo, al momento non è un nostro obiettivo“.

Dove potrebbe gareggiare Alvaro?

Incalzato dal sito ufficiale WorldSBK sul circuito sul quale gli piacerebbe eventualmente correre, Bautista ha espresso una preferenza abbastanza chiara: “Forse Sepang. Mi piace, ci sono lunghi rettilinei“.

Ovviamente, la priorità è vincere il titolo Superbike e lo spagnolo si sta mettendo nella condizione di fare il bis dopo lo straordinario successo del 2022. Ora sta dominando e, continuando così, si aggiudicherà la corona iridata con qualche round di anticipo rispetto alla fine del campionato. L’ultimo appuntamento del calendario è quello in Argentina, programmato per il weekend 13-15 ottobre.

Quando il Mondiale SBK 2023 sarà totalmente archiviato, mancheranno ancora cinque gran premi al termine della stagione MotoGP: Phillip Island (Australia), Buriram (Thailandia), Sepang (Malesia), Lusail (Qatar) e Valencia (Spagna). La tappa malese del 10-12 novembre è quella che stuzzica maggiormente Alvaro. Vedremo se ci sarà modo di rivederlo in azione nella top class oppure no. Sarebbe certamente interessante vedere il campione Superbike che misura con Pecco Bagnaia e gli altri.

Foto: WorldSBK.com