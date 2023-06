Alvaro Bautista, guardate come va con la MotoGP! (video)

Alvaro Bautista in pista a Misano con la Ducati MotoGP. A sentire le dichiarazioni del pilota e dell’azienda si tratterebbe soltanto di un premio per la conquista del titolo Mondiale Superbike 2022. Borgo Panigale non trionfava nelle derivate dalla serie da ben undici anni, quindi il traguardo raggiunto meritava pieno riconoscimento alle doti del pilota. Ma la cura e il dispiegamento di mezzi con cui lo spagnolo è stato accompagnato in pista lasciano immaginare ben altro. Cioè che Alvaro Bautista con la Desmosedici ci possa addirittura correre un GP. Magari quando il Mondiale Superbike che sta capeggiando quasi a punteggio pieno sarà già in archivio. Sognare non costa niente…

Alvaro Bautista come Troy Bayliss?

I tempi sono cambiati, ma Alvaro Bautista all’età di 39 anni potrebbe tentare l’incredibile impresa compiuta dall’Australiano Troy Bayliss nell’ormai lontano 2006. A stagione Superbike conclusa con la conquista del secondo dei tre titoli Mondiali, il mitico ducatista venne chiamato a Valencia per sostituire Loris Capirossi infortunato. Non aveva mai girato con quella MotoGP e non conosceva le gomme Bridgestone. Salì in moto senza neanche un test di preparazione, un salto senza alcuna rete di salvataggio. Come finì è storia. Troy Bayliss li mise tutti in riga, firmando quella che è stata la sua unica affermazione in top class. Vedere Bautista sfidare i grandi della MotoGP di oggi farebbe sicuramente piacere. Sono quelle storie un pò romantiche che tanto mancano al motociclismo di oggi.

Piacerebbe a tutti

In prima istanza al pilota, ovvio. Alvaro Bautista in MotoGP non ha mai guidato la moto migliore in un team ufficiale, e potrebbe finalmente togliersi lo sfizio. Ma piacerebbe anche anche agli uomini Ducati che lo stanno supportando nell’avventura Superbike. “Una wild card? Dipenderà dalle sensazioni, dai tempi e dalla fattibilità dell’operazione, a me personalmente farebbe molto piacere” ha commentato Marco Zambenedetti, direttore tecnico del team Superbike e fra i collaboratori più stretti del boss delle corse, Luigi Dall’Igna. Se un tecnico di questo rilievo arriva a fare una dichiarazione così, è naturale pensare che in Ducati ci stiano pensando molto sul serio. Oggi seconda e ultima “vancanza” MotoGP per Alvarito: occhio al cronometro…