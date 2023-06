MotoGP, Marco Bezzecchi sul suo futuro: “Voglio fare un altro step”

Non è stato particolarmente brillante il weekend di MotoGP in Sassonia per Marco Bezzecchi. Il settimo posto nella Sprint e il quarto in gara gli hanno permesso di raccogliere punti importantissimi per la classifica, ma si è visto sorpassare da Jorge Martin che adesso è il diretto inseguitore di Francesco Bagnaia. Per il 24enne allievo romagnolo della VR46 Academy potrebbero aprirsi nuovi scenari di mercato da qui alle prossime settimane.

Bezzecchi lotta per restare al vertice

Il “Rookie of the Year” del 2022 conta già due vittorie a Las Termas e Le Mans che gli hanno permesso di scalare le zone di vertice. “Io do davvero tutto e penso di poter essere abbastanza soddisfatto“, ha sottolineato l’allievo di Valentino Rossi dopo la tappa in Germania. “In alcune gare non ho ottenuto esattamente quello che volevo ottenere, ma è importante portare sempre qualcosa a casa“. Dall’inizio della stagione MotoGP ’23 ha sempre concluso in top-10, ad eccezione dei ritiri nella gara sprint a Portimao e nella domenica di Jerez. “Se posso rimproverarmi una cosa, è in Spagna, perché è lì che sono caduto“, ha ammesso Bezzecchi.

“Ma il GP di Spagna è stato anche un weekend davvero sfortunato: sono stato abbattuto due volte, un motore si è rotto, ho fatto un pasticcio e ho avuto un effetto contrario… Quindi c’erano alcune cose che proprio non tornavano. L’errore in gara però non era necessario, quindi forse è l’unica cosa di cui posso incolpare me stesso. A parte questo, penso di stare bene. Certo, si può sempre fare meglio, ma io ho sempre dato il massimo“. Adesso Marco Bezzecchi è pronto ad affrontare l’ultimo turno prima della pausa estiva, sul circuito di Assen, dove l’anno scorso ha centrato il suo primo podio in MotoGP. “Basta non commettere l’errore di pensare che Assen sia una pista facile. È veloce, ma anche molto impegnativa dal punto di vista tecnico“.

Futuro tra Pramac e VR46

Le settimane di stop in campionato serviranno per fare chiarezza sul suo futuro, dopo l’accostamento al team Pramac vociferato da qualche settimana. “Non so nulla al momento. Mi piacerebbe davvero continuare con la Ducati perché il pacchetto è molto competitivo e ho anche un buon rapporto con gli ingegneri. Ma vorrei anche fare uno step. Il mio obiettivo e penso che l’obiettivo di ogni pilota sia quello di entrare in un team ufficiale. Se è Ducati, ovviamente, ancora meglio. Ma sarà difficile per il prossimo anno… È presto per dire di più, ma quelli sono i miei piani in generale“. In ogni caso avrà quasi certamente una Desmosedici ufficiale dal prossimo anno, resta da capire se con Pramac o con Mooney VR46.

