MotoGP, Stefan Bradl al posto di Alex Rins nel GP Assen

Honda a quattro punte nel prossimo GP dei Paesi Bassi. Dopo l’annuncio di Iker Lecuona al posto di Joan Mir, sistemato anche il secondo pilota nel team satellite LCR. Tocca al collaudatore Stefan Bradl, “vecchia conoscenza” del team di Lucio Cecchinello, che tornerà a vestire questi colori in sostituzione dell’infortunato Alex Rins per la tappa al TT Circuit Assen (tutti gli orari).

Bradl-LCR, la nota

Una notizia che circolava già, ufficializzata però nella mattinata del mercoledì verso il Gran Premio. “Questo fine settimana l’ex pilota LCR Stefan Bradl sostituirà Alex Rins nel GP dei Paesi Bassi” si legge nella nota pubblicata dalla squadra di Lucio Cecchinello. “Mandiamo tutta la nostra forza ad Alex per il suo recupero. Nel frattempo daremo il massimo per migliorare.” Il 33enne di Augusta ha disputato tre stagioni con LCR Honda, ovvero dal 2012 al 2014, ottenendo tanti piazzamenti di rilievo. Il miglior risultato della sua carriera in MotoGP è stato il suo unico podio, un 2° posto conquistato nel GP delle Americhe del 2013 (dietro a Marc Marquez), partendo dalla pole position.

3° GP 2023

Per il collaudatore di casa Honda non sarà appunto l’esordio stagionale. Ha già corso ad Austin in sostituzione dell’infortunato Marc Marquez, ha poi corso a Jerez come wild card e quindi con la livrea HRC. Sulla pista spagnola sono arrivati i primi punti dell’anno grazie al 14° posto ottenuto nella gara lunga della domenica. Ora ecco una terza occasione, stavolta un “tuffo nel passato” trattandosi appunto di LCR Honda. Ma come sempre Stefan Bradl sarà una presenza importante in una struttura che ancora non vede la luce in fondo al tunnel.

Foto: motogp.com