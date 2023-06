MotoGP Assen: torna Marquez, c’è Lecuona al posto di Mir

Altri avvicendamenti in casa HRC in vista del GP ad Assen. Torna in azione Marc Marquez, pur non perfettamente in forma, mentre Joan Mir sarà ancora assente per l’infortunio, più serio del previsto, accusato nello scorso GP al Mugello. Si presenta così un’altra occasione per il pilota Honda SBK Iker Lecuona che, dopo Jerez, vestirà ancora i colori del team ufficiale in MotoGP.

Honda, quanti infortuni

L’Ala Dorata costretta a schierare una formazione rivista dopo le tante difficoltà di questo inizio di campionato. Tanti incidenti per i suoi piloti e tutti piuttosto importanti, causando anche danni fisici. L’infortunio più grave attualmente è quello di Alex Rins, che ha riportato la frattura di tibia e perone nella Sprint del Mugello. Nei guai anche Joan Mir, eloquenti poi i ben cinque incidenti di Marc Marquez su quello che un tempo era uno dei suoi circuiti favoriti. “Non aveva fatto niente di sbagliato” aveva dichiarato in seguito Takaaki Nakagami, che era in scia al collega e quindi ha visto l’incidente in diretta. L’unico pilota Honda rimasto per la domenica di GP non ha nascosto i conseguenti timori.

Lecuona, il ritorno

Nemmeno in Superbike è un periodo facile per Honda. Chiedere a Iker Lecuona che, nonostante le svariate top ten messe a referto, sta faticando parecchio in sella alla CBR-RR. Al momento il Mondiale delle derivate di serie è in pausa, Honda quindi l’ha richiamato per disputare un altro GP in sella alla (ostica) MotoGP RC-V. Oltre che per provare la sua condizione fisica dopo il botto a Misano, del quale sta ancora sentendo le conseguenze. Lecuona si avvicina col sorriso ad Assen: “Mi piace il circuito, ho ottenuto il mio primo podio WorldSBK.” A Jerez ha chiuso 18° nella Sprint e 16° nella gara lunga, vedremo come se la caverà stavolta.

Foto: HRC Images