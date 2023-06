Motocross GP Sumbawa, Adamo prove da leader: tutti gli orari

Si vola dall’altra parte del mondo, doppio appuntamento in Indonesia. Il Mondiale Motocross si prepara per il 10° appuntamento del campionato, con un’assenza eccellente in MXGP. Jeffrey Herlings deve fare i conti con l’infortunio al collo, precisamente alla vertebra C5, accusato in Germania e salta quindi entrambi gli appuntamenti nell’isola asiatica. Una bella mazzata per le sue ambizioni mondiali… Jorge Prado ormai sta volando via, qualcuno riuscirà ad ostacolarlo? Ancora assente Mattia Guadagnini, mentre Alberto Forato ed Alessandro Lupino, reduci dal testa a testa nell’Italiano Prestige, sono pronti a dire la loro.

In MX2, per la prima volta Andrea Adamo affronterà un GP da leader iridato e mira a tenersi la tabella rossa contro avversari pronti a strappargliela quanto prima. Ci proverà anche Jago Geerts, tornato lo scorso GP dopo i problemi ad un polso, occhi puntati pure all’interno della sua stessa squadra, con Liam Everts reduce da una prima vittoria storica. Torna in azione Simon Laegenfelder, una vittoria a referto prima dell’infortunio che l’ha messo fuori causa per gli ultimi tre eventi nel Mondiale Motocross.

Motocross, le classifiche

MX2 World Championship: 1. Andrea Adamo (KTM), 405 punti; 3. Thibault Benistant (Yamaha), 392 p.; 3. Kay de Wolf (Husqvarna), 388 p.; 4. Roan Van De Moosdijk (Husqvarna), 345 p.; 5. Jago Geerts (Yamaha), 341 punti; 6. Liam Everts (KTM), 329 p.; 7. Simon Laengenfelder (GASGAS), 259 p.; 8. Lucas Coenen (Husqvarna), 255 p.; 9. Kevin Horgmo (Kawasaki), 232 p.; 10. Jan Pancar (KTM), 193 p.

MXGP World Championship: 1. Jorge Prado (GASGAS), 453 punti; 2. Jeffrey Herlings (KTM), 386 p.; 3. Romain Febvre (Kawasaki), 347 p.; 4. Ruben Fernandez (Honda), 337 p.; 5. Jeremy Seewer (Yamaha), 320 p.; 6. Glenn Coldenhoff (Yamaha), 304 p.; 7. Calvin Vlaanderen (Yamaha), 286 p.; 8. Alberto Forato (KTM), 229 p.; 9. Valentin Guillod (Honda), 205 p.; 10. Mattia Guadagnini (GASGAS), 203 p.

GP Sumbawa, gli orari

L’appuntamento Motocross in Indonesia è visibile integralmente in diretta su mxgp-tv.com (in abbonamento). Le quattro gare saranno in diretta anche su Eurosport 2, per quanto riguarda Raisport infine abbiamo una “semidifferita” e solo per le manche MXGP: Gara 1 sarà in diretta, Gara 2 invece è in differita alle 13:15.

Sabato 24 giugno

10:25 MX2 Qualifying Race

11:10 MXGP Qualifying Race

Domenica 25 giugno

7:15 MX2 Gara 1

8:15 MXGP Gara 1

10:10 MX2 Gara 2

11:10 MXGP Gara 2

Foto: mxgp.com