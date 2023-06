Jeffrey Herlings, di nuovo: infortunio al collo per l’asso MXGP

Era ormai tornato in forma, è diventato il recordman come vittorie di GP, ma Jeffrey Herlings continua a non essere fortunato sul piano fisico. L’ultima conferma arriva dagli esami svolti dopo le difficoltà accusate nel GP di Germania. Herlings accusava forti dolori al collo, ecco spiegato perché: si ipotizzava la frattura della vertebra C5, la risonanza magnetica di lunedì purtroppo l’ha confermato. Non servirà un intervento, ma quel che è certo è che non disputerà il doppio appuntamento indonesiano. È già a -67 da Prado, altri sei zeri condizioneranno pesantemente un ritorno finora stellare…

Herlings, dal 103 al crack

Uno stravolgimento totale in pochi giorni. In Lettonia il talento di Geldrop aveva ritoccato ancora il suo record assoluto con un fine settimana letteralmente dominato: pole position, trionfo in Gara 1, la replica in Gara 2. Il GP di Germania è arrivato appena il weekend successivo e Jeffrey Herlings è passato dalle stelle allo sconforto. Stava dominando la prima manche a Teutschenthal, prima di una caduta: l’alfiere KTM è ripartito, ma era evidente che qualcosa non andava e ha portato a casa un punto in qualche modo. Non ha poi partecipato alla seconda gara, accusando fastidi al collo e sottoponendosi quindi ai dovuti controlli del caso. Come detto, è stata rilevata la frattura alla vertebra C5, per cui non serve un intervento, ma chiaramente servirà riposo per recuperare. Herlings quindi non sarà al via nel doppio appuntamento indonesiano tra Sumbawa e Lombok, almeno per ora.

Tanta amarezza

Chiaramente è un’altra brutta tegola per il pluricampione olandese, ripartito a tutto gas dopo un 2022 di stop ed ora di nuovo fermo. “È difficile trovare le parole. È la storia della mia carriera: scriviamo il record, ma arriva un altro infortunio.” Jeffrey Herlings è piuttosto amareggiato per questo nuovo stravolgimento di fortuna e non sa nemmeno spiegarsi bene il perché. “Non so ancora cos’è successo di preciso nell’incidente” ha ammesso il pilota #84 di KTM. “Avevo sempre fatto quella traiettoria fino a quel momento. Il mio collo poi non era a posto: ho cercato di finire e prendere più punti possibili, ma conosco il mio corpo e sapevo che qualcosa non andava.” Come purtroppo è stato confermato in seguito. “Altri due GP saltati, ma se non altro non serve un intervento” ha continuato Herlings. “Spero di tornare a competere quanto prima.”

Foto: KTM Images