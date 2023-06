MXGP Germania: Herlings fa di nuovo crack, Prado scappa via

Velocissimo e talento immenso ma purtroppo anche fragile: Jeffrey Herlings si è fatto di nuovo male e la possibilità di vincere il sesto titolo Mondiale si allontana. L’infortunio si è verificato sul finire della prima manche del GP di Germania a Teutschental, nei pressi di Lispia. L’Olandese Volante stava battagliando duramente con Jorge Prado, leader del Mondiale, e aveva il successo in mano. Ma purtroppo è caduto, portando a termine la frazione fra lancinanti dolori, in una sconsolante ventesima posizione. Nessuna possibilità di prendere il via nella manche finale. L’entità del danno è ancora da valutare. Il Mondiale si ferma una settimana, poi è atteso alla doppia trasferta in Indonesia a Sumbawa (25 giugno) e Lombok (2 luglio).

Jorge Prado ne approfitta

Lo spagnolo della GasGas non si è lasciato sfuggire la ghiotta occasione di riprendere il largo nel Mondiale. Dopo aver vinto gara 1, in quella finale ha controllato la sfuriata dell’olandese Glenn Coldenhoff (Yamaha) accontentandosi di un preziosissimo secondo posto che gli ha garantito il successo nel GP davanti, nella somma di piazzamenti, allo stesso Coldenhoff e al connazionale Ruben Fernandez con l’unica Honda HRC in pista. Infatti perdura l’assenza di Tim Gajser, iridato in carica, infortunatosi nel precampionato e da assente in tutti i nove GP disputati. Coi due fuoriclasse fermi ai box per Jorge Prado la tortuosa strada che porta al Mondiale può trasformarsi in un’autostrada.

Super Albertone Forato

Galvanizzato dal terzo posto centrato nella qualifica della vigilia Alberto Forato (KTM) è stato super anche nelle due manche. Nella prima ha archiviato un meraviglioso quinto posto, a stretto contatto con gli assi della top class del Motocross Mondiale. Nella seconda purtroppo è incappato in una piccola caduta al primo giro, precipitando intorno alla ventesima posizione. Da laggiù in fondo ha cominciato una forsennata rimonta che gli ha permesso di risalire in settima piazza, per un sesto posto finale nel GP che vale oro. In assenza di Mattia Guadagnini, ancora convalescente, adesso è Albertone il miglior italiano nel Mondiale: ottavo.

La classifica del Mondiale MXGP dopo nove GP

1.Prado (GasGas) punti 453; 2. Herlings (KTM) 386; 3. Febvre (Kawasaki) 347; 4. Fernandez (Honda) 337; 5. Seewer (Yamaha) 320; 6. Coldenhoff (Yamaha) 304; 7. Vlaanderen (Yamaha) 286; 8. Forato (KTM) 229; 9. Guillod (Honda) 205; 10. Guadagnini (KTM) 203.

