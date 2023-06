Alvaro Bautista impressiona Ducati sulla MotoGP: “Adattamento veloce e tempi buoni”

Il Mondiale Superbike è fermo, ma l’attenzione è comunque tutta per Alvaro Bautista. Oggi è domani ha la grande occasione di provare la Ducati Desmosedici GP, un bel premio per il titolo conquistato nel campionato delle derivate di serie nel 2022. Lo spagnolo l’ha voluto fortemente e Gigi Dall’Igna ha accettato volentieri di assecondare la sua richiesta.

Il campione SBK ha percorso circa 60 giri e si è detto contento del feeling avuto con il prototipo bolognese. Ovviamente, è molto diverso dalla Panigale V4 R che guida solitamente. Ha dovuto abituarsi alle tante novità ed è soddisfatto di come si è trovato, anche se per la giornata di domani spera di essere ancora più a suo agio. Non vuole arrivare al limite, ha detto più volte che non gli interessa prendere rischi, però desidera comunque migliorare le sue sensazioni in sella e capire meglio la moto.

Superbike, Zambenedetti contento del test di Bautista

Oggi ha parlato anche Marco Zambenedetti, che al sito ufficiale WorldSBK ha commentato l’atteso evento che vede coinvolto Bautista: “Questo test è un regalo che Ducati ha fatto ad Alvaro dopo il campionato vinto nel 2022. Abbiamo voluto farlo bene, quindi è servito del tempo per organizzarlo. Alvaro è molto contento e ringraziamo il test team MotoGP che ha messo a disposizione la struttura“.

Il coordinatore tecnico Superbike di Ducati è positivamente impressionato dalle performance odierne del pilota spagnolo: “Alvaro manca in MotoGP da qualche anno, la cosa più importante è ritrovare il feeling con le gomme. La moto da allora è cambiata per quanto riguarda l’aerodinamica, i dispositivi, il motore e anche le gomme. Ho visto che si è adattato molto in fretta, dopo i primi due run i suoi tempi sul giro sono stati buoni. È veloce. Le sue sensazioni man mano sono migliorate. Sono fiducioso e sarà interessante vedere dove finiremo domani pomeriggio“.

Zambenedetti gradirebbe una wild card in MotoGP

A Zambenedetti è stato anche chiesto di una eventuale gara da wild card in MotoGP per Bautista e ammette che gli piacerebbe: “Sarebbe sicuramente bello Alvaro tornare in MotoGP con una wild card. Ovviamente, l’obiettivo è mantenere il numero 1 sulla carena in Superbike. Molto dipenderà dalle sensazioni che avrà lui in sella e se si riuscirà ad organizzare la cosa, però personalmente sarei felice se potesse misurarsi di nuovo in MotoGP“.

Il pilota del team Aruba Racing Ducati non si è sbilanciato sull’eventualità di correre nuovamente in top class, anche se per una singola occasione. Adesso è concentrato sul test e, soprattutto, sul confermarsi campione SBK. Il resto si vedrà più avanti.