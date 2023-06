MotoGP, Marc Marquez: “È ora di fare un passo indietro”

Dopo il forfait di domenica scorsa al Sachsenring, Marc Marquez ritorna nel paddock della MotoGP ad Assen per il GP d’Olanda. Non nutre grandi aspirazioni, le cinque cadute hanno smorzato l’entusiasmo già precario del campione Honda, consapevole di non potere dare il massimo nell’appuntamento di questo weekend. Per la prima volta ha parlato in inglese alla conferenza stampa.

Una frattura per Marc Marquez

Nonostante abbia ricevuto il ‘fit’ per correre la gara di domenica al Sachsenring, è passato nuovamente dal centro medico dove è stato nuovamente dichiarato “adatto”. Ha negato di voler lasciare la Honda entro il 2024, ma non è stato così esplicito con il 2025, quando non avrà più un contratto con HRC. “Sono arrivato al limite questo fine settimana, ma abbiamo fatto un ottimo lavoro in questi tre giorni con il mio team medico e fisioterapico. La caviglia è stato uno dei problemi principali, perché c’era molta infiammazione, ma credo che non sarà un problema. Ho una piccola frattura alla costola ed è difficile per me respirare“.

La caduta nel warm-up ha lasciato il segno, sia dal punto di vista fisico che mentale. Solitamente con la Honda RC-V cadi quando spingi oltre il limite, domenica mattina è stato diverso. “Ho avuto una caduta inaspettata al secondo giro e senza spingere, ed è la cosa più difficile da spiegare“. Non è questo il momento per parlare di mercato piloti, Marc Marquez è sicuramente al centro di alcune trattative non facili per disegnare la nuova griglia della MotoGP per il 2024. “Voglio continuare a lavorare su questo progetto anche in futuro, sono qui per raccogliere più informazioni possibili per il prossimo anno“.

Un nuovo telaio per la Honda RC-V

Alla vigilia della pausa estiva sarà fondamentale raccogliere dati utili per cercare di fare qualche passo avanti in vista del rientro a Silverstone ad inizio agosto. “Al Mugello e in Germania ho già detto che a livello fisico ero in uno dei miei momenti migliori ed è per questo che potevo guidare al limite. Ovviamente dopo cinque cadute nello scorso weekend e tanti colpi, è ora di fare un passo indietro… Se non ti senti preparato fisicamente, non riesci a trovare quei due o tre decimi che hai quando freni il più forte possibile… Proverò delle cose per Honda (un nuovo telaio, ndr) e lavorerò sul futuro“.

