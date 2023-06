Pedro Acosta: “Arbolino non sbaglia. MotoGP? Credo in KTM”

Si parla molto (troppo) del suo possibile futuro in MotoGP. Pedro Acosta però è ancora in Moto2 ed il suo pensiero principale sembra sbaragliare la concorrenza, mostrando un passo incontenibile per chiunque. Anche per l’avversario mondiale Tony Arbolino che, grazie alla sua costanza, soprattutto nelle ultime due gare ha comunque contenuto la rimonta del pilota spagnolo in classifica generale. Verso Assen il divario tra i due è di 15 punti, un gap che Acosta punterà certamente a diminuire ancora. Ricordiamo che al TT Circuit ci ha corso solo in Moto3, l’anno scorso invece era infortunato, ma non sembra un grosso problema…

“Arbolino non sbaglia”

Non è un pilota che brilla a livello di pole position, come lui stesso ha sottolineato dopo le qualifiche prendendosi in giro. Terzo anno mondiale ed è la terza pole, una per stagione, almeno finora. Ma i punti arrivano in gara e lì Acosta non ha sbagliato: anzi, è anche la prima volta che riesce a vincere due gare consecutive dal suo unico anno stellare in Moto3. In questi primi GP 2023 ha conquistato 4 vittorie ed un altro podio, nella generale pesano però il 12° posto e l’errore a Le Mans. Ma mancano ancora tante gare e Pedro Acosta sta già procedendo a passo di marcia, tenendo d’occhio il rivale. “Sappiamo bene che dobbiamo cercare di stargli sempre davanti per recuperare più punti possibili” ha sottolineato, come riportano i colleghi di Motosan. “Lui non sbaglia, anzi credo migliorerà ancora, e negli ultimi due anni ha già corso ad Assen. Per me invece sarà un circuito nuovo, dovremo cercare di non commettere errori.”

KTM-Acosta in MotoGP 2024?

Non è un segreto che il marchio austriaco vuole tenersi stretto il talento di Mazarron. Ma in classe regina o ancora in Moto2? Di recente Pit Beirer aveva paventato questa seconda ipotesi, ma sta prendendo piede anche la prima. Ovviamente con KTM, o probabilmente GASGAS accanto all’ex compagno di squadra Augusto Fernandez. “Da quando sono arrivato nel Mondiale, e allora non avevo molte risorse, mi hanno dato i mezzi per allenarmi, senza che ci fosse qualcosa di scritto su carta” ricorda Acosta, spiegando il suo attaccamento ai colori KTM. Nessuna novità per ora, ma “In tanti stanno puntando sul progetto Pedro Acosta. Sono nelle loro mani”, come ha sottolineato lo spagnolo. Fiducia totale nel marchio austriaco, con la speranza di sapere qualcosa entro il 30 giugno. Per il momento però c’è una sfida Moto2 da vincere, testa ad Assen per un altro capitolo del duello contro Arbolino.

Foto: motogp.com