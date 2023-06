MotoGP, Pol Espargaro: il ritorno deve attendere ancora

Ad Assen il team GASGAS Tech3 non ritroverà Pol Espargaro. Ci vuole ancora tempo per la sua condizione fisica, tutto rinviato quindi al prossimo GP, in programma dopo la pausa estiva. Si continua quindi con la formazione che procede da Austin, ovvero il debuttante Augusto Fernandez affiancato dal collaudatore Jonas Folger.

“Ci vuole più tempo”

L’infortunio di Pol Espargaro a Portimao è stato piuttosto pesante. Inevitabilmente i tempi non potevano essere così brevi, anzi se l’è cavata anche meglio del previsto vista la dinamica… Di recente lo stesso pilota spagnolo ha sottolineato di non voler tornare troppo in fretta, ma di farlo solamente quando sarà a posto. La speranza però sia del #44 che di Tech3 era di ritrovarsi prima della pausa estiva, ma non è stato possibile. “Pol Espargaro ha bisogno di più tempo per recuperare” ha sottolineato il team manager Nicolas Goyon. “Ha deciso quindi di concentrarsi su un eventuale ritorno dopo la pausa estiva.” Il vero inizio di stagione dell’iridato Moto2 2013 quindi deve attendere ancora un po’.

Folger per Espargaro

Dopo l’emozionante GP di casa appena concluso, Jonas Folger è pronto per sostituire di nuovo Pol Espargaro alla Cattedrale delle delle due ruote. Affianca ancora una volta l’esordiente Augusto Fernandez, che sta mostrando segnali interessanti: nella Sprint non ha ancora preso punti, ma nelle gare lunghe è stabilmente nei 15, spesso ben più su. Di Assen poi ha bei ricordi, a cominciare dalla prima vittoria mondiale ottenuta nel 2019, a cui aggiungere un podio nel 2021 ed un’altra vittoria nel 2022. L’iridato Moto2 in carica si sta ben comportando nel suo primo anno MotoGP, vedremo come se la caverà anche sul mitico circuito della Drenthe.

Foto: GASGAS Motorcycles/S.Romero