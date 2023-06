Poco dopo le 9 Alvaro Bautista ha finalmente iniziato a girare con la Ducati Desmosedici GP a Misano Adriatico. Quello di oggi è il primo dei due giorni di test che il campione Superbike ha a disposizione per tornare a guidare una MotoGP, cosa che non gli succede dal 2018.

Stando al programma, lo spagnolo girerà fino alle ore 13:00 e poi probabilmente tornerà in pista nel pomeriggio per qualche giro. Domani proverà tutto il giorno. In azione c’è anche Michele Pirro, collaudatore ufficiale Ducati che ha un suo piano di lavoro e che fornisce anche consigli a Bautista. Oltre a loro, gira anche Stefan Bradl con la Honda RC213V.

Di seguito alcune foto di Alvaro nel box e sulla pista di Misano.

10 Immagini