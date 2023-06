MotoGP, Bezzecchi vola ad Assen: VR46 chiede una Ducati factory

Marco Bezzecchi ha iniziato molto forte il weekend MotoGP ad Assen. Ha siglato il miglior tempo sia nelle P1 sia nelle P2, segnale del suo grande feeling con il TT Circuit. L’anno scorso ha conquistato lì il suo primo podio nella top class e c’era l’aspettativa di vederlo competitivo anche nel 2023. Finora è andato benissimo, vedremo come andranno qualifiche e gare.

MotoGP Assen, Bezzecchi felice della sua velocità

Bezzecchi al termine della giornata non può che essere soddisfatto di come sono andate le prove libere di oggi: “La pista mi piace – ha detto a Sky Sport – ma mi piacciono tutte. Qui sicuramente ho dei bei ricordi, però non vado forte per questo motivo. Mi sono trovato particolarmente bene da subito, è un tracciato che si adatta al mio stile. Nei curvoni veloci vado meglio che nelle curve lente. Matteo Flamigni mi ha preparato subito una base buona, anche se al mattino abbiamo avuto un po’ di sfortuna perché c’è stato un problema alla moto. Però siamo stati bravi a gestirlo ed è andato tutto liscio“.

Il pilota del team Mooney VR46 Racing ha anche spiegato il miglioramento fatto per la scorsa gara al Sachsenring: “C’è stato un mix di cose. Flamigni mi ha fatto qualche modifica che mi è piaciuta. Inoltre, studiando i dati con Sergio Martinez abbiamo cercato di capire come migliorare per il risolvere il problema che avevo. Sono riuscito a guidare meglio, la media dietro mi ha aiutato. Sono felice di com’ andata in Germania. Per tanti arrivare quarto può sembrare un risultato del cavolo, invece per me è stata una bella gara e ho avuto un ottimo passo. Purtroppo ho perso tempo all’inizio, ma spero che quanto fatto mi possa tornare utile“.

Quale futuro per il pilota? Parla Alessio Salucci

Bezzecchi è anche al centro delle cronache del mercato piloti MotoGP. Anche se Paolo Ciabatti ha praticamente confermato le coppie Bagnaia-Bastianini e Martin-Zarco per il 2024, ci sono comunque rumors su un eventuale passaggio di Marco nel team Pramac Racing. Se non si dovesse concretizzare tale trasferimento, resterebbe con Mooney VR46. Ma a condizioni migliori?

Alessio ‘Uccio’ Salucci ne ha parlato a Sky Sport MotoGP: “Io vorrei che Bez continuasse con noi per almeno un altro anno. L’unica cosa che non posso fare è garantirgli un pacchetto tecnico factory. Deve essere Ducati a decidere se darcelo. Ovviamente servono una moto migliore e anche uno stipendio migliore. Ducati ha interesse verso Marco, magari potrebbe tenerlo in una situazione come Pramac. Spero ci diano questo supporto, anche se capisco non sia facile dare una moto factory“.

Morbidelli al posto di Bezzecchi in VR46?

Bezzecchi potrebbe rimanere dov’è, magari con un trattamento tecnico migliore, quindi una moto ufficiale. Ma se dovesse passare in Pramac Racing? A quel punto il team Mooney VR46 si ritroverebbe a dover ingaggiare un altro pilota nel 2024. Il nome è scontato: Franco Morbidelli.

Salucci ha confermato che il romano, attualmente in scadenza di contratto con Yamaha, sarebbe la prima scelta: “Adoro Franco, lo conosco da quando è bambino. Le lui le porte saranno sempre aperte. Ora le priorità sono Marini e Bezzecchi per il 2024, se qualcosa dovesse andare storto lui sarebbe il primo candidato“. Morbidelli sul futuro non si è sbilanciato: “Non so troppo, non ho ricevuto molte notizie. Sono concentrato sulla guida. Non avere un futuro ben delineato non è la situazione migliore, però sto bene“. Vedremo cosa succederà.

Foto: Valter Magatti