MotoGP Assen, Prove 2 con caduta di Marc Marquez

Stavolta non è un botto da paura, ma non aiuta né Marquez né Honda. Un piccolo incidente alla Ossebroeken a bassa velocità alla fine delle Prove 2 ad Assen, confermando solo il 19° posto finale e quindi la Q1 da disputare domani pomeriggio. In vetta c’è di nuovo Marco Bezzecchi, il migliore di questa prima giornata al TT Circuit, ma è una top 10 non solo Ducati: troviamo anche le due KTM, le Aprilia ufficiali e la Yamaha di Fabio Quartararo. Ecco com’è andato il secondo turno del venerdì per la MotoGP.

“Test” ad Assen

Alla fine delle Prove 1 Quartararo si è sottoposto a nuovi controlli, risultando idoneo per continuare il GP. Questo lungo turno è dedicato anche a qualche prova: spiccano le soluzioni aerodinamiche, viste di nuovo già stamattina in KTM e che oggi pomeriggio ripropone anche Yamaha. Da sottolineare che Nakagami, oltre ad essere l’unico pilota HRC sempre al via quest’anno, è anche l’unico con l’originario telaio Honda 2023 sulla sua RC-V. L’alfiere LCR ha anche scartato il telaio KALEX dopo la prova in Germania, mentre Marquez continua ad utilizzarlo, assieme ad una copertura comparsa sul suo scarico.

MotoGP Prove 2

A referto un secondo incidente per Augusto Fernandez, scivolato alla Haarbocht a circa metà turno ma in grado di ripartire. Non mancano alcuni rischi, ad esempio scossoni importanti sia per Alex che per Marc Marquez, senza conseguenze. Almeno fino agli attimi finali del turno: il #93 di casa Honda è protagonista di un’ennesima caduta, stavolta a bassa velocità e senza danni, ma non aiuta davvero a livello di feeling con la RC-V… Al comando intanto c’è sempre Marco Bezzecchi, in vetta in una top 10 abbastanza variegata, ma senza nemmeno una Honda!

GP Assen, la classifica P2/combinata

I settori delle P2

