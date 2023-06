MotoGP Assen, Prove 1: Ducati al comando… e nella ghiaia

Il fine settimana ad Assen inizia nel segno dei costruttori italiani. Nell’ordine, in vetta c’è la Ducati VR46 di Marco Bezzecchi, subito davanti alla Aprilia guidata da Maverick Vinales, per poi trovare altre due rosse. Questa la situazione alla fine delle Prove 1 sul TT Circuit, da evidenziare anche il 5° posto di Quartararo nonostante l’intoppo fisico. Non è contento invece Bagnaia 12°, lo dimostra il pugno di frustrazione nel corso di questa sessione. A referto anche alcuni incidenti, tutti senza conseguenze per i protagonisti. Ecco com’è andato il primo turno MotoGP ad Assen.

I dolori di Marquez e Quartararo

In questo caso non stiamo parlando del divario tra le loro moto e le altre, in particolare le Ducati. I due riferimenti rispettivamente di Honda e Yamaha sono in difficoltà a livello fisico per questo GP ad Assen, l’ultimo prima della pausa estiva. Marc Marquez deve fare i conti con i problemi ad un piede, ma quello che lo preoccupa di più è la frattura della seconda costola, non l’ideale per un pilota di moto. Per Fabio Quartararo invece la situazione si è complicata mentre faceva jogging ad Amsterdam: un piede in fallo, la caduta ed in seguito la scoperta della frattura dell’alluce sinistro. Vedremo come riuscirà a gestire questa difficoltà nel corso del fine settimana.

GP Assen, tutti i sostituti

Honda stavolta si presenta con una formazione di quattro piloti, la metà dei quali però non ufficiali. Joan Mir infatti è ancora fermo, non parliamo di Alex Rins appena operato per la seconda volta. I due piloti vengono sostituiti rispettivamente dal pilota SBK Iker Lecuona e dal collaudatore Stefan Bradl. In casa GASGAS Tech3 infine il ritorno di Pol Espargaro ci sarà dopo la pausa estiva. Il pilota spagnolo non ha ancora ottenuto il semaforo verde dai medici dopo l’ultimo controllo, è un altro GP per il tester Jonas Folger.

MotoGP Prove 1 Assen

Ducati subito agguerrite e nelle zone alte della classifica di questo primo turno, ma anche gli altri vogliono inserirsi. Come Quartararo, con il dottor Charte nel suo box per tenere sotto controllo la situazione, ma si fa vedere anche Oliveira, ancora convalescente dai problemi alla spalla sinistra ma unica Aprilia in top 10 nello scorso GP al Sachsenring. Anche se in questa sessione mette a referto una scivolata alla Haarbocht (“fortunatamente” cadendo sulla spalla destra). Ad Assen la casa di Noale sarà più presente? Prima di Oliveira era finito a terra Augusto Fernandez alla Mandeveen, mentre in Ducati registriamo in seguito la caduta ad alta velocità di Zarco alla Ramshoek (pilota ok, poi recuperato da Miller per un passaggio fino al box) e poco dopo quella di Bastianini alla Mandeveen. Finale a piedi per Martin, che rimane senza benzina e deve lasciare la sua D16 a bordo pista, mentre comandano le case tricolori.

La classifica

I settori migliori

Foto: motogp.com