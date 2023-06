Moto2 Assen, Prove 1: Acosta ed Arbolino, inizio calmo

Pedro Acosta vs Tony Arbolino, primo “riscaldamento” ad Assen. I due maggiori protagonisti del Mondiale Moto2 iniziano con calma sul mitico tracciato dei Paesi Bassi, nello specifico con lo spagnolo in 4^ posizione, mentre l’italiano e capoclassifica iridato è due posizioni più indietro. Al comando della classifica c’è Jake Dixon davanti ai due ragazzi Speed Up, a referto assenze importanti per questo GP e qualche incidente nel corso del turno. Ecco com’è andata la prima sessione di prove.

Bendsneyder out ad Assen

La situazione si era notevolmente complicata con l’incidente alla prima curva al Sachsenring. Bo Bendsneyder aveva riportato la frattura della clavicola destra proprio a pochi giorni dal suo GP di casa. Il pilota Mandalika SAG Team ha tentato l’impossibile, operandosi lunedì e cercando di recuperare il più possibile per essere ad Assen. Ma ieri è arrivato il no da parte del personale medico al momento del controllo per l’idoneità, un’amara delusione per Bendsneyder. “Ho fatto di tutto per essere a posto per Assen” ha scritto il pilota di Rotterdam sui suoi canali social. “Mi sento pronto, ma sfortunatamente i dottori non mi permettono di correre. Torneremo più forti a Silverstone!”

I sostituti

Ricordiamo poi che c’è ancora Carlos Tatay per l’infortunato Rory Skinner, mentre Borja Gomez ha ricevuto ieri l’OK per tornare a competere. Infine, un avvicendamento in corsa: non c’è Lorenzo Dalla Porta in Forward Racing, ecco il debutto nel Mondiale Moto2 per il giovane pilota andaluso Yeray Ruiz al posto del convalescente Alex Escrig. Assente infine anche Kohta Nozane, di nuovo fermato al controllo medico: Yamaha VR46 Master Camp, che sperava di recuperarlo per questo GP, è in azione con il solo Gonzalez.

Acosta tra presente e futuro

Il futuro di Pedro Acosta è un argomento che sta tenendo particolarmente banco nell’ultimo periodo. Il pilota spagnolo vuole la MotoGP e con KTM, dalla classe regina sono arrivati vari commenti favorevoli sul suo passaggio di categoria. Sì, ma dove? L’idea che va per la maggiore è GASGAS Tech3, al posto di uno tra Pol Espargaro ed il debuttante Augusto Fernandez… Acosta ha parlato anche della scadenza del 30 giugno per sapere qualcosa a proposito del suo futuro, vedremo cosa deciderà KTM riguardo il suo asso vincente che non vuole certo lasciarsi scappare. Un altro che viene osservato attentamente per una possibile promozione in MotoGP è Tony Arbolino, attuale leader iridato della Moto2 e, assieme ad Acosta, principale protagonista della lotta mondiale.

Moto2 Prove 1 Assen

Il primo incidente del fine settimana sul mitico TT Circuit è quello di Borja Gomez, apparso un po’ dolorante dopo il botto alla Geert Timmer. Il pilota Fantic è appena rientrato dopo lo stop seguito all’incidente al Sachsenring, ma nella caduta era rimasto quasi in traiettoria, prima di spostarsi fuori dalla pista: non è l’inizio migliore ad Assen per il debuttante spagnolo… A referto poco dopo anche una caduta ad alta velocità alla Stekkenwal, protagonista il rookie Dennis Foggia fortunatamente senza conseguenze. Proprio alla fine cade anche Marcos Ramirez, nel suo caso alla Ramshoek, mentre si sta chiudendo l’ultimo assalto per la migliore posizione possibile. Sembra arrivare la zampata di Acosta, ma alla fine il pilota KTM Ajo si ferma in 4^ posizione, con Dixon ed il duo Speed Up al comando.

La classifica

Foto: motogp.com