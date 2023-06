Superbike, Michael Rinaldi: il futuro dopo Imola, non c’è solo Ducati

Il mercato piloti Superbike finora ha regalato operazioni come il rinnovo di Alvaro Bautista con Ducati e il passaggio di Toprak Razgatlioglu in BMW. Ma ci sono ancora tanti rider che non sanno ancora per quale squadra correranno nel 2024. Uno di questi è Michael Ruben Rinaldi.

Il riminese ha l’obiettivo di continuare a correre per il team Aruba Racing Ducati, che si è preso del tempo per prendere la propria decisione. A lui non rimane che cercare di conquistare buoni risultati per mantenere il suo posto. I prossimi due round SBK a Donington e Imola potrebbero essere decisivi.

Superbike, Rinaldi spera di restare in Ducati

Rinaldi ha una prima scelta per il 2024, però deve farsi trovare pronto ad attuare un piano B se non fosse possibile rimanere nel team Aruba Racing: “Stiamo ancora discutendo– ha detto al sito ufficiale WorldSBK – e penso che del mio futuro parlerò dopo Imola. Ora sono concentrato su Imola e Donington. Sicuramente dopo Imola conoscerò il mio futuro. Voglio continuare con la squadra, ma ci sono altre opzioni sul tavolo. Il mio obiettivo è restare e, se il team è felice di proseguire con me, questa è la mia priorità“.

Michael ha un ottimo rapporto con la sua attuale squadra e Bautista vedrebbe di buon occhio la sua conferma. Tuttavia, saranno i risultati a decidere se gli verrà rinnovato o meno il contratto. La sua sella fa gola a diversi piloti ed è stata accostata anche a Johann Zarco, che corre in MotoGP con il team Pramac.

Michael elogia Bautista

Recentemente Bautista ha disputato due giorni di test con la Ducati Desmosedici a Misano Adriatico, era presente anche Rinaldi: “Abito qui vicino – ha detto – e sono venuto a vederlo per capire il suo lavoro e la differenza MotoGP-Superbike. Sono impressionato, è andato molto bene. Mi piacerebbe vederlo correre in MotoGP, perché così possiamo capire il livello del WorldSBK. Penso che Alvaro sia nel momento migliore della sua carriera e potrebbe essere piuttosto forte anche in MotoGP“.

Anche Michael è tra coloro che sono curiosi di vedere lo spagnolo gareggiare in MotoGP come wild card. Nel test ha fatto tempi interessanti e non è da escludere che Ducati gli dia la possibilità di correre un gran premio, ovviamente quando sarà concluso il Mondiale Superbike. Lui ha già detto che gli piacerebbe Sepang come pista, vedremo cosa succederà.

Foto: WorldSBK