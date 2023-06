Superbike, Razgatlioglu da Yamaha a BMW: “Vi spiego perché”

Molti sono rimasti sorpresi quando Toprak Razgatlioglu ha deciso di lasciare Yamaha e di sposare il progetto BMW. Normale, considerando che oggi la moto tedesca è la meno competitiva del Mondiale Superbike. Una scelta solo con motivazioni economiche dunque? No, il pilota turco è convinto veramente di poter portare al successo la M 1000 RR. La sfida di vincere con un marchio che non ha mai conquistato un titolo SBK lo stimola molto.

Superbike, Razgatlioglu motiva il passaggio in BMW

Arrivato a Misano Adriatico per il quinto round del calendario, Razgatlioglu ha spiegato perché ha scelto di firmare per BMW: “Sono state quattro lunghe stagioni e ho davvero bei ricordi con Yamaha. Non è semplice lasciare, perché mi sono divertito con questo team. A volte hai bisogno di una nuova sfida e di nuove motivazioni. Per restare nel Mondiale Superbike mi serviva una nuova sfida e sono felice di restare in questo paddock con un nuovo team“.

Il rider turco aveva sperato in una chance in MotoGP, però dopo il test con la M1 ha capito che non l’avrebbe avuta e allora ha preferito cambiare aria per il futuro: “Avevo pensato alla MotoGP, ma per l’anno prossimo non c’era posto. Non è stato facile decidere di lasciare Yamaha, però magari in futuro torneremo insieme ancora. Sono molto motivato per la nuova sfida. Tutti dicono che la moto non è vincente e che non fa buoni risultati. Sentire queste cose mi dà ulteriori stimoli. È un grande sogno per me vincere questa sfida. Farò del mio meglio nelle prossime due stagioni“.

Toprak vorrebbe regalare un altro titolo a Yamaha

Kenan Sofuoglu è convinto che Razgatlioglu riuscirà a laurearsi campione del mondo Superbike anche con la BMW: “Lui mi dà sempre il 100% della motivazione. Io e Kenan abbiamo questo grande sogno. Vedremo se potremo vincere il campionato, lo spero“.

Il campione iridato SBK 2021 ammette di credere ancora nella possibilità di vincere il titolo contro Alvaro Bautista quest’anno, anche se 69 punti da recuperare non sono pochi: “Il mio sogno è fare questo regalo a Yamaha dopo quattro anni insieme. Proverò a lottare per questo. È possibile, ho bisogno di vincere più gare e spero che inizieremo da Misano. Dobbiamo mettere pressione ad Alvaro. Vedremo, farò del mio meglio. Avrei bisogno di vincere le tre gare qui, non è semplice ma ci proverò. Sono stanco di arrivare secondo e terzo, voglio tornare a vincere“.

Chi sostituirà Razgatlioglu in Yamaha?

Andrea Dosoli, road racing manager di Yamaha Motor Europe, è dispiaciuti per la scelta fatta da Toprak e al tempo stesso ha spiegato l’approccio adottato per sostituirlo: “Monitoreremo i ragazzi che abbiamo già sotto contratto e nei prossimi due mesi vedremo se uno di loro avrà il potenziale per rimpiazzare Toprak. Se ciò non dovesse succedere, significa che hanno bisogno di altro tempo per lottare con Locatelli. In tal caso, cercheremo piloti all’esterno“.

La linea è molto chiara. Dominique Aegerter e Remy Gardner del team GYTR GRT Yamaha hanno circa due mesi per convincere la squadra ufficiale. Ci sono anche Lorenzo Baldassarri (GMT94) e Bradley Ray (Motoxracing), ma oggi appare poco realistico immaginare un loro salto sulla R1 di Razgatlioglu ne 2024. Vedremo che scelta verrà fatta.

Foto: WorldSBK