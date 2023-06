Moto3 Assen, Prove 2: Jaume Masia tra gli incidenti

Una seconda sessione piuttosto incidentata per la Moto3 ad Assen. Alcuni piloti sono già alla seconda caduta di giornata, come il leader Daniel Holgado o Ivan Ortola, oppure mettono a referto un doppio incidente proprio in questa sessione, come Diogo Moreira. A terra anche tutt’e due gli Snipers, senza conseguenze, mentre in testa si conferma Jaume Masia, partito a tutto gas in questa prima giornata sul mitico TT Circuit. Ecco com’è andato l’ultimo turno Moto3 del venerdì.

Moto3 Assen Prove 2

Ripartiamo da Masia, Nepa e Fenati al comando della prima sessione, con tutti i piloti ok dopo i rispettivi incidenti (il resoconto). Tempi che si abbasseranno ancora? Intanto nella prima parte di questo secondo turno abbiamo presto due incidenti. Il primo è Diogo Moreira, a terra alla Stekkenwal, ma poco dopo il leader Moto3 Daniel Holgado mette a referto la seconda scivolata di giornata, stavolta alla Geert Timmer. La Mandeveen invece trae in inganno Deniz Oncu, caduto a circa metà sessione. È un secondo turno da dimenticare però per Moreira, addirittura un doppio incidente nella stessa sessione, il secondo nei minuti finali alla curva Mandeveen… Dove cadrà anche Bertelle, la chicane finale invece vede il 2° incidente di giornata di Ortola, Migno scivola alla Stekkenwal, l’ultimo della lista è Fenati. In tutto questo Jaume Masia consolida il primato del venerdì ad Assen, limando quando fatto al mattino e chiudendo di nuovo davanti.

P2 Assen, la classifica

Moto3 combinata

Foto: motogp.com