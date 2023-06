Moto2 Assen, Prove 2: lo strano caso di Alex Escrig

Il venerdì della Moto2 ad Assen si chiude nel segno di Jake Dixon. Il britannico di Aspar Team ripete quanto fatto nelle Prove 1, consolidando il suo primato anche in questa seconda sessione, stavolta davanti a Pedro Acosta. Top 10 finale per Arbolino, dobbiamo registrare però un infortunio ed un “sostituto a sorpresa”… Ecco com’è andata la seconda sessione di prove ad Assen.

Cambi in corsa

Situazione abbastanza strana in casa Forward per questo GP ad Assen. Alex Escrig, ancora convalescente dai problemi fisici riscontrati nell’incidente dei test invernali, è stato sostituito finora da altri piloti. Per questo ultimamente era stato ingaggiato Lorenzo Dalla Porta, finché in questi giorni non è arrivata la notizia che Yeray Ruiz avrebbe preso il suo posto ad Assen. Nelle Prove 1 però c’è un grosso problema: Marcos Ramirez è protagonista di un brutto incidente e purtroppo riporta la frattura del gomito destro, oltre ad una forte contusione del muscolo dell’avambraccio. Ma c’è subito il sostituto, proprio Alex Escrig! Il rookie spagnolo, presente nel box solo come ospite finora, ha ricevuto l’idoneità prima di questa sessione, dovrà sottoporsi però ad altri controlli alla fine del turno. Un rientro anzitempo rispetto ai programmi (doveva tornare a Silverstone), Forward Racing continua il suo GP Assen con due debuttanti.

Moto2 Assen Prove 2

Jake Dixon è stato inarrestabile al mattino, idem la coppia Speed Up che l’ha seguito: si ripeteranno anche in questo secondo turno del venerdì? Acosta ed Arbolino poi sono stati piuttosto tranquilli, ripartono rispettivamente dal 4° e dal 6° posto delle Prove 1. Registriamo però anche un incidente piuttosto duro per Van den Goorbergh, finito a terra nell’ultima chicane e con la sua KALEX pesantemente danneggiata nella carambola. In seguito abbiamo anche gli incidenti di Vietti e Binder, mentre Lowes ha preso il comando sia del turno che della classifica combinata. Ma non dura: alla fine riecco Jake Dixon, è lui il migliore del venerdì al mitico TT Circuit, con Pedro Acosta ed Alonso Lopez a seguire.

P2 Assen, la classifica

Moto2 combinata

Foto: Valter Magatti