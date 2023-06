MotoGP Assen, Bagnaia a due volti: “Ho rischiato di finire nella ghiaia”

Venerdì a due volti per Francesco Bagnaia ad Assen. Nervoso e scontento nelle P1 del mattino, poi più brillante nelle P2 pomeridiane. Alla fine ha concluso con il quarto tempo assoluto nella classifica combinata e si è garantito l’accesso diretto al Q2 delle Qualifiche, dove cercherà di conquistare la prima fila per avere meno problemi possibili alla partenza delle due gare.

MotoGP Assen, i commenti di Bagnaia

Bagnaia al termine della giornata ha fatto il suo bilancio delle prove libere di oggi: “La giornata non è iniziata come mi aspettavo – ha detto a Sky Sport MotoGP – ed è stato un primo turno molto complicato. La moto mi ha quasi buttato per terra diverse volte. Può succedere, era capitato anche a Jerez. Sono contento di come sono riuscito a migliorare, alla fine eravamo tra i più veloci in termini di passo“.

Nelle P2 la situazione si è ribaltata, la sua Ducati Desmosedici GP 23 era più stabile e Pecco ha avuto delle buone sensazioni alla guida: “Mi sono trovato bene con la gomma media al posteriore, ho fatto il tempo al 17° giro. I time attack sono stati buoni. Non ho fatto un giro perfetto, non ero preparato all’extra grip della soft, però sono felice in generale per il miglioramento fatto. Sappiamo già dove lavorare, la direzione da prendere“.

Passo ok, Pecco vuole migliorare il giro secco

Il campione in carica MotoGP è andato nel dettaglio di ciò non funzionava al mattino e elogiato la sua squadra per il lavoro svolto: “Siamo partiti con la base solita e non ha funzionato nulla. Qui è fondamentale che la moto sia stabile, se si muove tanto fatichi a fare qualsiasi cosa. Stamattina ho rischiato di finire nella ghiaia all’ultima curva perché la moto non stava ferma. Era abbastanza pericoloso, però abbiamo lavorato bene e il team è stato bravo anche oggi a darmi ciò che volevo. Migliorare così tanto durante la giornata non è facile“.

Infine, si è dato dei voti per quanto concerne ritmo e giro secco: “Come passo mi sento da 9, sono con Bezzecchi. Come time attack mi do un 6“.

