Motocross, Lombok, 2^ sfida in Indonesia: gli orari del GP

Motocross verso l’11° appuntamento del Mondiale 2023. Il paese non cambia, visto che si corre sempre in Indonesia, ma dopo Sumbawa tocca a Lombok. Romain Febvre riparte dal primo trionfo stagionale, ma Jorge Prado, rimasto senza rivali dopo il forfait di Herlings, ha superato i 100 punti di margine sul primo degli inseguitori. Appare sempre più difficile, se non impossibile, strappargli quello che sarebbe il suo primo iride MXGP. Segnaliamo l’assenza di Alessandro Lupino, che in Gara 1 a Sumbawa ha preso un colpo alla schiena: nessuna conseguenza seria, ma il pilota Beta è tornato in Italia.

In MX2 invece Andrea Adamo si avvia verso il suo secondo GP da detentore della tabella rossa: massima determinazione a tenersela ancora, occhio agli agguerriti rivali. Su tutti Thibault Benistant, a soli 5 punti di ritardo dall’italiano di KTM, oppure il vincitore dello scorso GP Lucas Coenen. Sempre più protagonista anche il compagno di squadra Liam Everts, non dimentichiamo Kay De Wolf, Jago Geerts e tutti gli altri a seguire. Un altro appuntamento tutto da guardare, di seguito le classifiche generali e gli orari del secondo evento indonesiano.

Motocross, le classifiche

MXGP World Championship: 1. Jorge Prado (GASGAS), 505 punti; 2. Romain Febvre (Kawasaki), 404 p.; 3. Jeffrey Herlings (KTM), 386 p.; 4. Ruben Fernandez (Honda), 374 p.; 5. Jeremy Seewer (Yamaha), 371 p.; 6. Glenn Coldenhoff (Yamaha), 346 p.; 7. Calvin Vlaanderen (Yamaha), 324 p.; 8. Alberto Forato (KTM), 256 p.; 9. Valentin Guillod (Honda), 229 p.; 10. Mattia Guadagnini (GASGAS), 203 p.

MX2 World Championship: 1. Andrea Adamo (KTM), 439 punti; 2. Thibault Benistant (Yamaha), 434 p.; 3. Kay de Wolf (Husqvarna), 417 p.; 4. Jago Geerts (Yamaha), 381 punti; 5. Liam Everts (KTM), 381 p.; 6. Roan Van De Moosdijk (Husqvarna), 373 p.; 7. Lucas Coenen (Husqvarna), 315 p.; 8. Simon Laengenfelder (GASGAS), 295 p.; 9. Kevin Horgmo (Kawasaki), 268 p.; 10. Jan Pancar (KTM), 217 p.

GP Lombok, gli orari

La diretta integrale è sempre garantita da mxgp-tv.com (in abbonamento), in streaming anche su eurosport.it e Discovery+. In TV, Eurosport 2 garantirà la visione di tutt’e quattro le gare della domenica, per quanto riguarda Raisport invece la programmazione non è ancora stata confermata.

Sabato 1 luglio

10:25 MX2 Qualifying Race

11:10 MXGP Qualifying Race

Domenica 2 luglio

7:15 MX2 Gara 1

8:15 MXGP Gara 1

10:10 MX2 Gara 2

11:10 MXGP Gara 2

Foto: mxgp.com