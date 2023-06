Supersport, Evan Bros e il prossimo passo per tornare grandi

Dal paradiso agli inferi. Il Team Evan Bros negli ultimi anni era stato l’assoluto protagonista del Mondiale Supersport. Era raro non vedere un pilota della squadra romagnola tra i primi cinque sul podio. Quest’anno invece la squadra sta faticando parecchio: non ha ancora centrato neppure la top 10. Inizialmente nel paddock tanti pensavano che il problema fosse il pilota che non era in forma o comunque non all’altezza della situazione. Invece Andrea Mantovani è uno tra i protagonisti del Mondiale MotoE con una vittoria all’attivo e tanti ottimi piazzamenti. Certo, sono campionati diversi ma di solito chi è forte in uno è veloce pure nell’altro. Senza scomodare Dominique Aegerter che trionfava indistintamente in entrambi i campionati, Matteo Ferrari ogni volta che sale su una Supersport del CIV, moto con lo stesso regolamento del Mondiale, fa dei gran tempi.

“Dopo gli incoraggianti, anzi, notevoli risultati di Andrea Mantovani in MotoE , dobbiamo assolutamente impegnarci ancora di più per cercare di aiutarlo a far bene anche in Supersport – dice il Team Principal di Evan Bros Fabio Evangelista – Ovviamente sappiamo che sono due categorie molto differenti ma dobbiamo insistere per vedere se viene fuori qualcosa di buono. Andrea Mantovani si sta impegnando e si sta allenando tantissimo come non ha mai fatto durante la sua carriera. Crediamo, assieme a lui, di poter fare quello step che ci aspettiamo tutti da qualche round”.

Ora si corre a Dongington, una pista molto bella ma difficile. Cosa ti aspetti?

“Donington è una pista particolare, dura, difficilissima per chi non l’ ha mai vista però confidiamo un un progresso per arrivare carichi a Imola, una pista che Andrea Mantovani conosce bene”.

Foto Team Evan Bros