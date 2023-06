MotoGP, Alex Rins a casa dopo 16 giorni: le foto del calvario

Alex Rins ha vissuto delle settimane davvero difficili. Al Mugello si è fratturato tibia e perone della gamba destra dopo una brutta caduta nella sprint race. Ha subito una prima operazione a Firenze e poi una seconda a Madrid. Entrambi gli interventi sono riusciti perfettamente, ma gli hanno impedito comunque di tornare a casa. Almeno fino ad oggi.

MotoGP, Alex Rins torna nella sua abitazione: correrà a Silverstone?

Stamattina il pilota catalano ha annunciato il rientro con un messaggio e delle foto sul suo profilo ufficiale Instagram: “Dopo 16 giorni e 2 operazioni torniamo a casa! Queste immagini spiegano l’entità della caduta e l’incredibile lavoro dei medici. È stata dura ma torneremo più forti fisicamente e mentalmente“.

Rins ci ha tenuto a ringraziare sia i tifosi che gli hanno scritto in queste settimane sia a chi si è occupato della sua gamba presso l’Hospital Ruber International di Madrid: “Grazie mille al Dr. Vila, alla Dra. Gomez Arrayas, al Dr. Sangiovanni e ai loro team per il loro aiuto e lavoro in queste settimane! Torniamo a casa!“.

L’ex Suzuki ha dovuto saltare anche i GP al Sachsenring e ad Assen, l’obiettivo è tornare sulla sua Honda RC213V nel prossimo appuntamento a Silverstone (7-9 agosto). Bisognerà vedere come starà la sua gamba nelle prossime settimane. L’infortunio è di quelli seri, quindi bisogna evitare di forzare i tempi. Tornerà a correre solo quando sarà nella condizione per farlo, inutile prendere rischi.

Foto: Instagram