Secondo podio stagionale per Aprilia, il primo per Aleix Espargaró che aveva preventivato un campionato MotoGP ben diverso. Le Ducati restano un passo avanti, la Casa di Noale proverà a sfruttare la pausa estiva per migliorare la RS-GP23. L’arrivo del team satellite RNF finora non ha portato un grande aiuto alla squadra veneta, ma da Silverstone si proverà a ripartire con un nuovo slancio. Intanto il ‘Capitano’ detta la sua ricetta.

Aleix Espargaró resta il ‘Capitano’

Ottavo in classifica con 77 punti, il pilota di Granollers dista 117 lunghezze dal leader Francesco Bagnaia. La rimonta è difficile ma non impossibile con il nuovo format della MotoGP che assegna punti anche nella giornata di sabato, anche se la Desmosedici GP resta di un altro pianeta. L’obiettivo più plausibile è piazzarsi come seconda moto dell’anno, anche se un vero ‘Capitano’ non perde mai la speranza. Alla pausa estiva Aleix risulta il miglior pilota Aprilia, ancora una volta. “Sono entusiasta di essere davanti a loro nelle prove e in gara con la stessa moto, è qualcosa che mi tiene motivato a 33 anni. Un giorno ho detto a Rivola ‘Fino a quando non mi ritirerò, in Aprilia puoi portare chi vuoi che non mi batterà’. E non l’ho detto con il petto fuori, ma come mia motivazione personale“.

Le speranze di vincere il titolo MotoGP

Fatto sta che il campionato MotoGP 2023 è iniziato al di sotto delle aspettative, Aleix Espargaró resta per adesso tagliato fuori dalla corsa al titolo mondiale. Non manca certo il carattere, la voglia, la grinta di ambire al podio, come dimostra la magistrale prestazione di Assen, dove ha lottato per 26 giri con un’ala della RS-GP23 spezzata. Una gara che deve rappresentare un trampolino di lancio per la seconda parte di stagione che prenderà il via agli inizi di agosto in Inghilterra. “Il Mondiale è difficile, ma non getto la spugna. L’anno scorso chi avrebbe mai pensato che potessi lottare fino all’ultima gara! Ora, per ricaricare le batterie, bisogna crederci fino alla fine“.

Le soluzioni tecniche per l’Aprilia RS-GP

In queste settimane di stop gli uomini di Noale dovranno rimboccarsi le maniche per risolvere alcuni ritardi tecnici. Aleix ha già dettato la sua ricetta per compiere un altro step. “Servono diverse cose: vorrei che la moto perdesse un po’ di peso, guadagnasse un po’ di trazione e penso che in termini di geometria, pesi, dobbiamo migliorare un po’. Quest’anno ho la sensazione che siamo molto carichi al all’anteriore, la moto si muove molto all’anteriore e ci manca trazione. Bisogna capire il bilanciamento della moto, se siamo nella direzione giusta, se le modifiche dal 2022 al 2023 sono valse o meno“.