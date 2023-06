Superbike, Jonathan Rea carico per Donington: fissato l’obiettivo

Jonathan Rea a Donington si aspetta di essere competitivo. Non solo perché sulla pista inglese ha vinto sei volte e ha conquistato svariati podi, ma anche perché il recente test ad Aragon gli ha ridato un po’ di fiducia. È tardi per pensare di inserirsi nella corsa al titolo Superbike 2023 (169 punti lo separano da Alvaro Bautista), però spera di essere più protagonista d’ora in avanti.

In questo campionato finora non ha vinto nessuna gara e auspica di sbloccarsi al più presto. Donington potrebbe essere una pista favorevole, anche se ci sarà pure Toprak Razgatlioglu (tripletta nel 2022) da tenere d’occhio, oltre al solito Bautista. Comunque l’obiettivo podio dovrebbe essere alla portata per il pilota Kawasaki.

Superbike, Jonathan Rea felice di correre a Donington

Rea è impaziente di iniziare il weekend in Inghilterra: “Donington è una pista sulla quale non vedevo l’ora di correre. È una gara speciale della stagione, perché è una gara di casa, con tanti amici e parenti. Essendo cresciuto nel paddock del BSB, ti sembra di conoscere tutti. Ci aiuta il fatto di aver avuto successo lì in passato. In questo periodo dell’anno il tempo dovrebbe essere buono e quindi mi aspetto un weekend con tanti tifosi“.

Il sei volte campione del mondo Superbike ha menzionato anche il test svolto ad Aragon venerdì scorso: “Aiuta aver fatto quel test, cercando di migliorare la moto. Abbiamo ottenuto dei risultati positivi. Alcune cose possiamo usarle subito e altre speriamo di vederle in futuro. La pista di Donington rappresenta una sfida per la messa a punto della moto, è importante essere produttivi già dal venerdì. Serve una moto agile e maneggevole, ma anche stabile e che freni bene. Inoltre, il tracciato è stato riasfaltato“.

Obiettivo podio per il pilota Kawasaki

Jonny ha le idee chiare su ciò vuole da questo round del Mondiale SBK: “L’obiettivo è il podio. Sarebbe fantastico lasciare Donington con un buon bottino di punti. Salire sul podio nella gara di casa è molto speciale“.

Il suo ultimo podio risale a Gara 1 in Catalunya, quindi vuole tornare lassù davanti ai numerosi tifosi che saranno presenti per sostenerlo. Certamente avrà una carica particolare in questo fine settimana, anche se molto dipenderà – come sempre – dalle performance della sua Ninja ZX-10RR. Vedremo se i miglioramenti notati ad Aragon verranno confermati a Donington.

