Joan Mir sta vivendo la sua peggior stagione in MotoGP da quando è salito in sella alla Honda. Una lunga e difficile fase di adattamento era prevedibile, ma non fino a tal punto. Nei primi otto Gran Premi 2023, per un totale di sedici gare, ha raggiunto il traguardo solo tre volte raccogliendo appena 5 punti in classifica. 12 le cadute dall’inizio del Mondiale, assente dal weekend del Mugello in seguito ad una frattura al mignolo della mano destra.

Paco Sanchez smentisce le voci

Ritornerà a Silverstone dal 4 al 6 agosto, intanto il suo manager Paco Sanchez fa un’analisi del momento e respinge le voci di chi vorrebbe il loro rapporto al capolinea. Un po’ come accaduto tra Fabio Quartararo ed Eric Mahè nei giorni scorsi. “Credo che qualcuno faccia uso di droghe (ride, ndr). Non posso dire altro. Non so chi abbia interesse a far trapelare notizie false. Il mio rapporto con Joan è perfetto, non solo a livello professionale ma anche a livello personale. Apprezzo Joan e lo amo moltissimo, quasi come un figlio, e abbiamo un rapporto straordinario“.

Quando la situazione si fa complicata è naturale alimentare certe voci, il matrimonio tra Joan Mir e la Honda RC213V non è mai decollato. Da qui l’ipotesi della rescissione anticipata del contratto, anche questa smentita dal manager. “È toccato fisicamente e, ovviamente, mentalmente non può essere felice, perché le cose non stanno andando come previsto. Non sappiamo davvero perché ed è difficile trovare il motivo per cui la moto non funziona come voleva per il suo stile di guida, ma questa è la realtà… L’obiettivo è rispettare il contratto con la Honda e cercare di rendere competitiva questa moto“. La storia parla chiaro, già in tanti hanno fallito con questo prototipo: da Jorge Lorenzo a Pol Espargaro, da Dani Pedrosa ad Alex Marquez. Non si tratta di un alibi, ma di un dato di fatto.

Il nuovo format MotoGP

In una lunga intervista ad ‘AS’, Paco Sanchez punta il dito contro il nuovo format della MotoGP che sta seminando un grande numero di infortuni. Basti considerare gli infortuni di Pol, Oliveira, Bastianini che non guidano una Honda. “Le statistiche parlano chiaro. Non è un pensiero ma una realtà. Non ho mai visto un campionato con il livello di infortuni che sto vedendo quest’anno. Metti insieme il format del campionato, il numero di cadute e il fatto che la Honda è una moto critica e il risultato per noi è catastrofico“.