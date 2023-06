Superbike, test Kawasaki ad Aragon: Jonathan Rea ritrova il sorriso

Il Mondiale Superbike ripartirà a Donington nel weekend 30 giugno-2 luglio e il Kawasaki Racing Team vuole arrivare ben preparato all’appuntamento. Non a caso, venerdì 23 giugno ha affrontato una giornata di test ad Aragon. Per Jonathan Rea e Alex Lowes importante girare ad alte temperature, condizione che li ha più volte messi in difficoltà negli ultimissimi anni.

La squadra ha lavorato per ridurre il consumo delle gomme, soprattutto all’anteriore, e su altri aspetti importanti per migliorare le prestazioni. L’aumento di 250 giri/min non basta per vincere. Sono state provate anche delle novità in termini di telaio, motore ed elettronica. Il lavoro non si è concentrato solo sulla stagione SBK 2023, al Motorland sono state testate pure delle parti in ottica 2024. Fortunatamente, il clima era quello atteso e la pista ha raggiunto un picco massimo di 50°.

Superbike, test Kawasaki: i commenti di Jonathan Rea da Aragon

Rea si è detto soddisfatto dei chilometri percorsi ad Aragon con la sua Ninja ZX-10RR. Queste le sue dichiarazioni al termine del test: “Abbiamo trovato delle ottime condizioni al Motorland e abbiamo potuto provare alcuni elementi sia per le prossime gare sia per il futuro. È stato importante dare feedback alla mia squadra e agli ingegneri in Giappone con le indicazioni per migliorare. Ho fatto tanti giri, soprattutto al mattino“.

Kawasaki ha spiegato che sono stati provati molti elementi e setup della moto, trovando anche dei miglioramenti in alcune aree chiave. Il sei volte campione del mondo Superbike ha lasciato Aragon complessivamente contento: “È chiaro il lavoro che sta facendo Kawasaki cercando di migliorare. Sono contento della mia guida, mi sono divertito con la moto e i tempi sul giro sono stati competitivi. Me ne vado col sorriso e un buon ritmo, pronto per Donington“.

Anche Alex Lowes felice al Motorland

Lowes probabilmente non verrà confermato da Kawasaki per il 2024 e sa quanto sia importante fare buoni risultati nei prossimi round del calendario. Ha affrontato il test ad Aragon con grande impegno e voglia di migliorare: “Abbiamo trovato la giusta temperatura – ha affermato – e siamo stati felici delle condizioni scivolose della pista, perché dobbiamo mantenere le prestazioni quando il grip è basso. Abbiamo fatto 85 giri, penso siano sufficienti. Ci sono tre gare in arrivo a luglio e le temperature dovrebbero essere elevate“.

Il pilota britannico ha avuto buone sensazioni alla guida della sua Ninja: “Alcune delle cose testate erano per il futuro, abbiamo dato informazioni a Kawasaki. Questo è stato un test positivo e abbiamo trovato alcune piccole cose che potrebbero fare una grande differenza nelle prossime gare“.

Foto: Kawasaki Racing