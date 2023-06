Superbike Donington 2023: orari tv e streaming su Sky, Now e TV8

La lunga pausa è terminata, il Mondiale Superbike riparte in questo fine settimana a Donington. Si tratta del sesto round del calendario 2023 e c’è grande attesa di vedere quali saranno i valori in pista. Ci sarà ancora Alvaro Bautista davanti a tutti? A proposito della pista, è stata riasfaltata per la prima volta in oltre 20 anni.

Superbike, Razgatlioglu e Rea sfidano Bautista a Donington

Finora il campione in carica SBK ha vinto quattordici delle quindi manche disputate, un dominio totale. A Donington non è mai salito sul gradino più alto del podio e certamente proverà a rompere questo “tabù”, anche se non ha l’ossessione di dover vincere perché ha un vantaggio importante in classifica. Certamente Bautista arriverà in Inghilterra galvanizzato dal buon test disputato con la Ducati MotoGP a Misano Adriatico e proverà di nuovo a mettere la sua Panigale V4 R davanti alle moto concorrenti.

Il primo rivale sarà Toprak Razgatlioglu, che apprezza molto la pista di Donington e che vuole spezzare il dominio di Alvaro in questo campionato. Il pilota Yamaha ha detto di credere ancora di poter vincere il titolo, nonostante si tratti di una missione difficilissima. Se non dovesse recuperare punti neanche in Inghilterra, dove nel 2022 ha fatto tripletta e dove ha vinto due gare anche nel 2021, probabilmente dirà addio a ogni proposito.

Un altro pilota da tenere d’occhio è indubbiamente Jonathan Rea, che ha trionfato per sei volte a Donington. Venerdì il Kawasaki Racing Team ha disputato un giorno di test ad Aragon e sembra che sia stato molto utile per fare qualche passo avanti. Vedremo in questo weekend di gara se le valutazioni fatte al Motorland saranno valide anche su una pista diversa.

SBK, italiani pronti a stupire in Inghilterra

Il terzo nella classifica generale è Andrea Locatelli, che nello scorso round a Misano Adriatico non ha brillato e che cerca riscatto. Il pilota Yamaha non ha grandi precedenti sul circuito britannico, però quest’anno cercherà di migliorare il suo trend.

Ovviamente, attenzione anche ad Axel Bassani e Michael Ruben Rinaldi. Entrambi non hanno ancora un contratto per il 2024 e sono a caccia di risultati importanti. Il pilota veneto potrebbe rimanere nel team Motocorsa, che se lo terrebbe molto volentieri, anche se il suo obiettivo è correre per una squadra ufficiale. Il riminese spera di essere confermato dal team Aruba Ducati, però rischia di perdere il posto se non farà bene tra Donington e Imola.

A Misano ha finalmente brillato Danilo Petrucci, competitivo come mai nel Mondiale Superbike. Il pilota ternano e il Barni Spark Racing Team cercheranno di ripetersi in questo fine settimana. Da seguire anche i piloti Honda e BMW, sempre delle incognite. E sarà interessante vedere anche il duello Aegerter-Gardner nel team GRT, finora il campione Supersport sta avendo la meglio.

SBK 2023, classifica piloti e costruttori

CLASSIFICA PILOTI: Bautista 298 punti, Razgatlioglu 212, Locatelli 150, Rea 129, Bassani 126, Rinaldi 99, Aegerter 88, Vierge 87, Lowes 75, Petrucci 64, Lecuona 64, Gardner 59, Gerloff 51, Oettl 46, Redding 41, van der Mark 19, Baz 13, Baldassarri 7, Syahrin 7, Ray 5, Sykes 4, Lopes 1.

CLASSIFICA COSTRUTTORI: Ducati 303 punti, Yamaha 228, Kawasaki 150, Honda 106, BMW 76.

Superbike Donington: gli orari del weekend

Ovviamente, oltre alla Superbike, correrà anche la Supersport. Il round sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport MotoGP. A disposizione per lo streaming i servizi Sky Go e NOW. Il canale in chiaro TV8 trasmetterà live Gara 1 e Gara 2, mentre in differita la Superpole Race. Di seguito il programma con gli orari per seguire il weekend di Donington.

Venerdì 30 giugno 2023

11:30-12:15 FP1 WorldSBK

16:00-16:45 FP1 WorldSBK

Sabato 1 luglio 2023

11:25-11:45 Superpole WorldSSP

11:10-12:45 Superpole WorldSBK

15:00 Gara 1 WorldSBK

16:15 Gara 1 WorldSSP

Domenica 2 luglio 2023

14:00 Superpole Race WorldSBK (alle 15:00 su TV8)

15:30 Gara 2 WorldSSP

17:00 Gara 2 WorldSBK

Foto: WorldSBK.com