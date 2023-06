Vedere Oliver Bayliss sul gradino più alto del podio fa sempre un bell’effetto. Il figlio del mitico Troy ha conquistato pole position e vittoria in gara-1 Supersport del round di Most del del Campionato Internazionale di Motociclismo Tedesco (IDM) con la Ducati del D34G di David Giugliano. Il secondo posto è andato a Melvin van der Voort ed il terzo a Thomas Gradinger. In gara-2 è rimasto coinvolto in una caduta ma questo intoppo non gli ha tolto il sorriso.

Oliver Bayliss aveva deciso di gareggiare a Most come wildcard per prepararsi alla gara di Donington del prossimo week-end ma soprattutto a quella che si correrà a fine luglio proprio in Repubblica Ceca. Oliver, dopo una stagione di apprendistato, sta crescendo bene.

“E’ stato un buon week-end – racconta Oliver Bayliss – siamo sulla strada giusta. Siamo stati veloci e abbiamo fatto molti progressi. Abbiamo fatto un altro passo avanti e finalmente ci stiamo avvicinando ai nostri obbiettivi. Dobbiamo ancora lavorare un po’ sul passo in qualifica, ma il passo gara è stato davvero buono. Nella prima gara abbiamo ottenuto la nostra prima vittoria. Nella seconda purtroppo un pilota ha perso olio e sono caduto assieme ad altri. Sono leggermente dolorante ma nulla di particolare, solo piccoli danni. Stiamo andando nella direzione giusta. Sono fiducioso per Donington: possiamo fare un buon fine settimana”.

Il team manager Davide Giugliano è raggiante

“Siamo contenti di essere venuti a Most – dice l’ex pilota romano a Corsedimoto – è stato un week-end molto positivo. Oliver ha ha avuto un passo uguale a quello con cui nel 2022 era stata vinta la gara del Mondiale ed è molto buono. E’ stato un bel riscaldamento per Donigton ed una buona preparazione per Most. Ci tengo a ringraziare tutti i nostri partner che ci sopportano. Peccato per la caduta ma sono che succedono. Affrontiamo ora la prossime gara del Mondiale Supersport con gioia”.

Foto: Björn Gramm