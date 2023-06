Il riscatto di Beaubier: vince Gara 2 del MotoAmerica a Shelton

Per contrastare e, ove possibile, spezzare l’egemonia del trinomio Gagne-Attack-Yamaha nel MotoAmerica Superbike, Cameron Beaubier è costretto a correre sempre al limite. Alle volte gli va male, vedi la scivolata al terz’ultimo giro di Gara 1, alle volte bene. Benissimo. La seconda corsa della Superbike d’oltreoceano svoltasi al The Ridge Motorsports Park di Shelton ha visto il 5 volte Campione battere Gagne e rilanciare le sue quotazioni in campionato. Aspettando il prossimo round in agenda a Laguna Seca, ‘Cam‘ insegue ora a 23 lunghezze il suo ex-compagno di squadra, tutto questo con in corsa anche il Ducatista Josh Herrin, terzo a 34 punti dalla vetta.

IL RISCATTO DI CAMERON BEAUBIER

Quello conseguito sul tracciato situato nello Stato di Washington è un successo, il 57esimo in carriera, importantissimo per Beaubier. Con la BMW M 1000 RR del Tytlers Cycle Racing non soltanto riscatta l’errore della prima manche, ma riesce a battere Gagne su una pista storicamente “feudo” Yamaha, con un layout in grado di esaltare la maneggevolezza delle R1 preparate da Attack Performance.

TERZA VITTORIA STAGIONALE NEL MOTOAMERICA

Come spesso gli capita, l’ex pilota del Mondiale Moto2 ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per metter a segno la terza affermazione stagionale. Ritrovatosi terzo allo start, nel corso del secondo giro ha dovuto fronteggiare la resistenza di Josh Herrin (Warhorse HSBK Racing Ducati NYC) il quale, seppur non al meglio per la rovinosa caduta nel corso delle seconde qualifiche, non ha mollato l’osso, riuscendo a rimediare un terzo posto niente male.

L’ATTACCO NEI CONFRONTI DI GAGNE

Liberatosi di Herrin, Beaubier ha raggiunto Gagne, riuscendo a sferrare l’attacco decisivo nella seconda parte della stagione, transitando di conseguenza all’esposizione della bandiera a scacchi con 2″ di vantaggio sul Campione 2021-2022. In un podio con rappresentate nell’ordine BMW, Yamaha e Ducati, Beaubier fa festa e fa risuonare un campanello d’allarme in casa del suo ex-team Attack Yamaha. Tra due settimane a Laguna Seca (diretta streaming dell’evento su MotoAmerica Live+) andrà all’attacco della leadership…