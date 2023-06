Beaubier sbaglia, Gagne allunga nel MotoAmerica Superbike

In questa sua stagione di rientro nel MotoAmerica, Cameron Beaubier può correre soltanto così. Generoso, combattivo, sempre al limite per compensare alla supremazia tecnica del trinomio Gagne-Attack-Yamaha. Con questa filosofia, inevitabilmente per il 5 volte Campione della Superbike d’oltreoceano l’errore è sempre dietro l’angolo. La controprova la si evince da Gara 1 al Ridge Motorsports Park di Shelton con ‘Cam‘ a terra al terz’ultimo giro della contesa, favorendo la quarta affermazione stagionale in 7 gare del rivale.

SBAGLIA BEAUBIER, FESTEGGIA GAGNE

Gara 1 nello Stato di Washington di fatto ha rispecchiato a pieno il copione della vigilia. Jake Gagne, dopo le problematiche vissute nell’ultimo round svoltosi ad Elkhart Lake, si è presentato in gran forma, con Beaubier chiamato a fare il possibile e l’impossibile per contrastarlo. Archiviate delle qualifiche con Josh Herrin sorprendente poleman nonostante una rovinosa caduta, allo start di Gara 1 il bi-Campione in carica ha indovinato un brillante spunto, abbozzando un tentativo di fuga vanificato dal solito Beaubier.

L’ERRORE DI BEAUBIER

Il portacolori Tytlers Cycle Racing con la BMW M 1000 RR #6 ben presto si è sbarazzato di Cameron Petersen e, sfruttando un suo errore, di Josh Herrin nel corso del secondo giro, approcciandosi verso metà gara a ridosso della Yamaha R1 #1. Tra gli ex-compagni di squadra il distacco è rimasto sempre nell’ordine di 1″ (poco più, poco meno), quantomeno fino al rush finale della contesa. Con un forcing forsennato Beaubier si era infatti portato a ridosso di Gagne, salvo incappare in una scivolata in curva 1 all’inizio del terz’ultimo giro. Con la sua BMW rimasta in posizione pericolosa, la direzione gara non ha potuto far altrimenti che esporre la bandiera rossa e, da regolamento, classificando l’ex pilota della Moto2 settimo a scapito di un secondo posto mai in discussione fino a quell’errore.

GAGNE VOLA NEL MOTOAMERICA SUPERBIKE

Complice questo epilogo, Jake Gagne volta a +28 in campionato su Beaubier, annoverando contestualmente 30 punti di vantaggio su Josh Herrin, il quale seppur reduce dalla vittoria in Gara 2 ad Elkhart Lake altresì ha vissuto un sabato a dir poco tormentato. Nella mattinata si era garantito la seconda pole stagionale, salvo finire rovinosamente a terra demolendo la Panigale V4 R del team Warhorse HSBK Racing Ducati NYC. Ritenuto idoneo a correre, si era proposto come primo inseguitore di Gagne fino ad un errore al secondo giro quando, rimasto in folle, suo malgrado era scivolato fino alla settima posizione. Da quel momento in avanti ha dato vita ad una furiosa rimonta premiata con il terzo posto finale, preceduto da Mathew Scholtz secondo con la R1 del Westby Racing.

VERSO GARA 2 DEL MOTOAMERICA AL THE RIDGE

Per Herrin dalla pole ed un rabbuiato Beaubier ci sarà l’occasione di rifarsi in Gara 2 del “Dynapac MotoAmerica Superbikes at the Ridge” con la diretta web streaming garantita, come sempre, dal servizio in abbonamento MotoAmerica Live+.