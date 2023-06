Piove sempre più sul bagnato in casa Honda. Marc Marquez si ferma di nuovo, non disputerà nemmeno la gara lunga ad Assen. È la conseguenza di una condizione fisica precaria dal GP in Germania e peggiorata sensibilmente in questi giorni ad Assen, tanto da costargli l’idoneità per competere. Il 17° posto nella MotoGP Sprint, mai così in basso quest’anno, in effetti non era un bel segnale…

Marc Marquez, la nota Honda

È un comunicato molto breve per dichiarare ufficialmente, ancora una volta, la situazione difficile all’interno del team. “Marc Marquez salterà il Gran Premio al TT Circuit Assen dopo essere stato dichiarato non idoneo per le lesioni riportate la scorsa settimana nel GP Germania. Lesioni che si sono aggravate ulteriormente ad Assen.” Ricordiamo: un pollice, una caviglia ed una costola incrinati dopo i cinque incidenti al Sachsenring. Le altre due cadute di cui s’è reso protagonista in questi giorni gli hanno certamente dato una mano.

Un altro anno di calvario

Doveva essere la stagione del riscatto per Marc Marquez e per Honda, invece l’odissea continua. Dopo la pole position ed il 3° posto nella Sprint a Portimao, l’incidente nella gara lunga l’ha costretto a saltare 3 GP. Marquez è poi ripartito dalla Francia, ma lì ed in Italia ha preso qualche punto solo nelle due corse del sabato. Arriviamo al GP di Germania, circuito talismano in passato che quest’anno diventa un vero incubo per Marc Marquez. I cinque incidenti e le conseguenti lesioni portano ad un doppio zero, discorso che si ripeterà anche con l’inevitabile forfait di oggi.

Foto: motogp.com