MotoGP Assen: che Sprint di Bezzecchi, Quartararo sul podio

Marco Bezzecchi sembra davvero determinato a fare percorso netto in questo appuntamento ad Assen. Si aggiunge alla lista anche il trionfo nella MotoGP Sprint dopo una battaglia senza troppi complimenti contro Francesco Bagnaia, che riesce infine a piegare per poi volare via. Non è dominio Ducati: Brad Binder, Fabio Quartararo ed Aleix Espargaro ben figurano sul mitico TT Circuit. Ma arriva la beffa finale per il pilota KTM, una sanzione per limiti di pista che consegna il podio all’acciaccato pilota Yamaha (appena il secondo nel 2023). La cronaca della gara breve ad Assen.

Bezzecchi è anche Sprint

Ci sono scelte piuttosto diverse per quanto riguarda le gomme. Doppia soft solo per Marc Marquez, media-morbida per Zarco, Nakagami e Lecuona, dura-soft per tutti gli altri. Subito al via è testa a testa al via tra Bagnaia e Bezzecchi, ha la meglio il campione in carica mentre il poleman cede anche a Binder. Marini invece inizialmente perde una posizione a vantaggio di Quartararo, rischiano Zarco, Espargaro ed Oliveira (ha la peggio il portoghese, che fa un chiaro gesto col braccio). Sembra che siano in quattro ad avere qualcosina in più, Bezzecchi in particolare che recupera il terreno perduto inizialmente e che in breve tempo sferra l’attacco a Bagnaia, riuscendo ad avere la meglio.

Terzo gradino “conteso”

Abbandona la corsa Di Giannantonio per caduta, mentre Martin ed Espargaro non ci pensano proprio a lasciar scappare i primi 4, riagganciandosi prontamente. Anche se non è giornata per il duo Pramac, neanche lo spagnolo riuscirà a tenere il ritmo fino alla fine… Davanti invece c’è un solo pilota che ha il passo giusto per cogliere la vittoria: Bezzecchi non è battibile nemmeno in questa Sprint, arriva la vittoria con margine su Bagnaia. Brad Binder invece all’ultimo perde un solidissimo 3° posto: all’ultimo giro arriva la Long Lap Penalty per limiti di pista, una sanzione che ormai non può scontare e che quindi si trasforma in un’aggiunta di tre secondi. Contando che lui, Fabio Quartararo ed Aleix Espargaro erano insieme, l’alfiere KTM deve salutare il terzo gradino del podio. Esulta Quartararo, al suo primo piazzamento sul podio nella Sprint.

La classifica

Foto: motogp.com