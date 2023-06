MotoE Assen: Ferrari concede il bis, Casadei rimonta da podio

Vittoria in Gara 1, la replica in Gara 2. Matteo Ferrari chiude l’evento ad Assen con una doppia vittoria che vale il -8 dal leader MotoE Jordi Torres. La battaglia per il titolo si infiamma ancora di più tra i due grandi protagonisti del 2023. Non è stato meno combattuto il terzo gradino del podio: Andrea Mantovani lo butta via con una scivolata nelle curve finali, Mattia Casadei ne approfitta subito e completa così una grande rimonta. “I pushed like a bastard!” è stato il suo primo commento al parco chiuso, citando l’amico Enea Bastianini. La cronaca della seconda gara ad Assen.

Ferrari, e due

Come nella prima corsa, è un altro super scatto per Torres, Ferrari invece cede la posizione rispetto a Granado. Non è fortunato il rookie Rabat, caduto alla curva 9 senza riuscire a completare il primo giro. Casadei invece è di nuovo in missione dopo la pole tolta: 10° in griglia, in appena un giro è già a ridosso della zona podio! Non è l’unico, dietro all’alfiere Pons si è agganciato anche Mantovani, pronto a giocarsela per il terzo gradino del podio. Per la vittoria invece sembra una faccenda tra Ferrari, tornato 2°, e Torres, che dal via tiene la testa della corsa. A 4 giri dalla fine il pilota Gresini ha deciso che è il momento di attaccare: coglie l’attimo giusto e si piazza al comando, tenendolo fino alla fine. Guardate che arrivo!

Come accennato, dietro di loro non è stato tutto tranquillo. Mantovani, Casadei e Granado si sono contesi il terzo gradino del podio fino alla fine, soprattutto i due italiani che sono riusciti a superare il pilota LCR. Sembrava che il ferrarese ne avesse di più, il suo secondo podio stagionale era ormai vicinissimo… Purtroppo però tutto finisce con un’inattesa scivolata nella ghiaia quando ormai la linea del traguardo distava poche curve. Mattia Casadei, autore di una scatenata rimonta, ne approfitta immediatamente: ha chiuso 4° in Gara 1, stavolta il terzo gradino del podio è tutto suo.

La classifica

MotoE generale

Foto: motogp.com