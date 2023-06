MotoE Assen, Gara 1: Matteo Ferrari vittoria d’autorità

Un duello frizzante col leader, prima dello strappo giusto. Matteo Ferrari si prende il successo nella prima gara MotoE disputata al TT Circuit Assen. Alle spalle il leader Jordi Torres, che non riesce più a ricucire e chiude così in 2^ posizione, resistendo all’assalto finale di Randy Krummenacher. La seconda gara sarà nel pomeriggio dopo la MotoGP Sprint (tutti gli orari), ecco intanto com’è andata questa corsa.

MotoE Gara 1: ci pensa Ferrari

Griglia rivista dopo la squalifica dalla Q2 di Casadei, Torres scatta davanti a tutti (qui le qualifiche). Proprio il leader MotoE ha lo scatto migliore al via, tallonato però da Ferrari che poco dopo sferra l’attacco, dando vita ad un intenso testa a testa tra i due. Non una bella partenza invece per Granado, che vorrebbe risalire ma deve invece vedersela con vari agguerriti avversari. Krummenacher vede la possibilità di prendersi un altro podio, Mantovani si fa ben vedere, Casadei invece sta cercando la risalita. Ne viene fuori una battaglia senza respiro, mentre davanti c’è chi riesce a fuggire. Matteo Ferrari riesce ad avere la meglio su Torres, per poi operare uno strappo sufficiente a tenere a distanza l’avversario fino alla bandiera a scacchi.

L’alfiere Aspar tenta di tenere il passo, ma Ferrari sembra avere qualcosa di più e non gli permette mai di riavvicinarsi troppo. Anzi, Torres deve pure guardarsi da Krummenacher, che si avvicina pericolosamente al 2° posto ma non abbastanza per provare l’attacco. Successo di Ferrari, Torres e Krummenacher completano il podio, da segnalare la bella rimonta di Casadei dopo la “pole” amara. Il pilota Pons Racing ce la mette tutta, ma risale solo fino alla 4^ posizione, quindi ai piedi del podio.

La classifica

Foto: Valter Magatti