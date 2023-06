Moto3 Assen: la prima pole di David Munoz, Rossi è 3°

La prima pole position Moto3 firmata David Munoz. Il giovane spagnolo di BOE Motorsports beffa tutti e proprio all’ultimo vola al comando, riscrivendo anche il record assoluto del TT Circuit Assen. Bravo Riccardo Rossi 3°, per la prima volta in prima fila! Disastro invece per il leader Moto3 Daniel Holgado, guardate dov’è finito… Nel corso del turno è anche arrivata la sanzione per Adrian Fernandez, protagonista del contatto che ha causato l’incidente di Filippo Farioli nelle Prove 3. Il sostituto di Leopard Racing dovrà scontare una doppia Long Lap Penalty nella gara di domani.

Q1: Holgado in coda

La prima bella notizia è rivedere sia Toba che Farioli in azione. I due ragazzi, protagonisti di importanti incidenti nelle Prove 3, sono stati dichiarati idonei e sono regolarmente in pista. Le sorprese invece sono il leader Moto3 Holgado, Moreira, Oncu, Ortola in questa sessione. Quattro posti a disposizione per passare il turno, chi se li prenderà? A referto qualche problema per Ortola, fermato dalla bandiera nera con tondo arancione (usciva del fumo dal posteriore della sua KTM) e quindi costretto a tornare al box. Alla fine si scopre che si trattava di una fuoriuscita di liquido, ma è una corsa contro il tempo però per sistemarlo… Infatti Ortola non torna più in pista e perde la Q2, non va meglio a Holgado che si ritrova in coda, complice un ultimo giro cancellato per limiti di pista! Passa Taiyo Furusato, autore di un ultimo super giro, assieme a Adrian Fernandez, Deniz Oncu e Kaito Toba.

Q2: la prima pole Moto3

La lista dei 18 è completa e si lotta per la pole position, contando sulla presenza di cinque dei sei italiani della categoria. Inizio non proprio ottimale per Alonso, scivolato alla Stekkenwal ed apparso un po’ dolorante, ma comunque in piedi. La battaglia finale intanto inizia sul serio proprio nei minuti conclusivi, tutti cercano il massimo per assicurarsi la migliore casella in griglia in vista della corsa di domani. Finisce nella ghiaia della Stekkenwal l’ultimo tentativo di Masia, mentre David Munoz vola e arraffa la prima pole in carriera! La seconda casella va a Joel Kelso, bravo Riccardo Rossi che proprio alla fine si prende il 3° posto.

Foto: Valter Magatti