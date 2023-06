Moto2 Assen: pole di Lopez per 9 millesimi, Vietti che volo

Una prima fila in griglia racchiusa in appena 54 millesimi. Anzi, tra il poleman Alonso Lopez e Jake Dixon il divario si riduce ad un nulla, 9 millesimi! Si concludono così le qualifiche Moto2 ad Assen, con anche un redivivo Ai Ogura in 3^ piazza, ma purtroppo senza italiani davanti. Il leader iridato Tony Arbolino è 10°, davanti a lui c’è Celestino Vietti, protagonista del highside visibile nella foto di copertina. Nemmeno Pedro Acosta è così brillante come ci si aspettava, domani scatterà dal 6° posto. Da sottolineare che Izan Guevara ha ricevuto una sanzione per lentezza in traiettoria, disturbando un altro pilota durante le Prove 3. Per questo il campione Moto3 in carica verrà retrocesso di tre caselle in griglia. Ecco come sono andati i due turni di qualifiche.

Qualifiche Moto2, 1° turno

Sessione che vede al via anche Celestino Vietti e Dennis Foggia, tra gli aspiranti ai quattro posti utili per passare al turno successivo. Finisce prematuramente per Sergio Garcia, scivolato alla Haarbocht, ma per lui cambia poco visto che nessuno riesce a scalzarlo dalla P4. Assieme a lui vanno avanti Celestino Vietti, Jeremy Alcoba e Barry Baltus. Izan Guevara, 7° del turno e quindi 21° in generale, scatterà dalla 24^ casella.

Q2: questione di millesimi

Abbiamo i 18 in pista per questa sessione, chi si assicurerà la pole position Moto2 ad Assen? Sono in tanti alla ricerca del giro giusto: Dixon, Ogura, i ragazzi Speed Up, Acosta, Arbolino… È fin da subito una battaglia serrata per assicurarsi la prima casella in griglia. Purtroppo non ci sarà fino alla fine Celestino Vietti, che stava scalando la classifica prima di un highside fortunatamente senza conseguenze. Poco dopo scivola anche Aron Canet, mentre davanti la top 3 è racchiusa davvero in un niente. La zampata vincente è quella di Alonso Lopez, che batte Jake Dixon per soli 9 millesimi! Ottimo anche Ai Ogura, in terza piazza per appena 54 millesimi dal poleman, né Acosta né Arbolino sono così protagonisti come ci si attendeva.

